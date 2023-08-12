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送高麗菜算不算賄選？彰化女鄉代被判當選無效 法官解釋原因

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣去年五合一選舉期間，賴姓鄉民代表在個人臉書PO文贈送高麗菜，另被查獲呂姓男子疑似幫賴助選，呂卻向楊姓選民買票等證據，彰化地方法院法官認為，送一人一顆高麗菜難以改變投票意向，但呂男買票賄選證據確鑿，因此判決賴女當選無效。可上訴。

判決書指出，賴姓鄉代去（111）年11月20日以個人臉書帳號，PO文「……搶救高麗菜農！陽光正能量！樂於幫助別人的○號鄉代表候選人！○村、○村、○村、○村的村民可以來領1顆高麗菜...（1人只限1顆）」後來緊急取消活動。

呂姓男子同年11月16日下午向楊姓鄉民交付300元，並要求他投票支持賴姓鄉代候選人，11月25日呂男被警方循線查獲，在他的住處和車上查扣賴姓鄉代候選人的競選文宣口罩41包，後來楊男繳回300元。

不過，賴姓鄉代否認呂男是她的助選員，且她的競選文宣口罩很漂亮，被很多選民收集；呂男則辯稱頼姓鄉代候選人當選後會從事公益，所以自掏腰包300元為她向楊男買票賄選，檢警調查呂男每月所得約2萬元要撫養媽媽和兩名孫子，已無力償還農會貸款。

彰化地院斟酌以上事證結果，認為當時高麗菜價格大跌，每顆25元，即使每顆45元也不至於影響投票意向，但認定呂永雄為賴姓鄉代的助選員，對他的賄選行為應有知悉或容任，賴姓鄉代辯稱與之無關，全無共同參與、授意、同意或容任等情形，自不足採。呂男家境困難，以自己的錢財賄選買票行為顯與常情相違，尚難憑採。

彰化地院法官判決賴姓鄉代當選無效，呂男被依交付賄賂罪處有期徒刑1年6月，緩刑4年，並應於本判決確定日起6個月內繳交3萬元罰款，褫奪公權3年，沒收扣案賄賂300元。今天賴姓鄉代聲稱被呂、楊二人陷害，一定會上訴。

彰化地方法院判決賴姓鄉代當選無效，呂姓助選員有期徒刑1年6月。可上訴。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判決賴姓鄉代當選無效，呂姓助選員有期徒刑1年6月。可上訴。記者簡慧珍／攝影

高麗菜 賄選 彰化 當選無效

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