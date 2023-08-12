有無酒測或錄影？桃園兩警證詞兜不攏 辱警移工判無罪
桃園一名泰籍移工去年9月因騎車搖晃被警方攔查酒駕，過程疑詢問警方「幹嘛」聲音太小，被當成辱罵髒話「他媽的」上銬逮捕。他雖矢口否認，仍被依妨害公務法辦，但桃園地院調查全案證據只有2名員警的證詞，證詞對於事實描述又相差甚遠兜不攏，由於罪證不足，基於罪疑唯輕原則，最後獲判無罪。
判決指出，該名移工去年9月19日上午11時許騎車行經楊梅，因行車搖晃，被草湳派出所張姓所長和利姓警員攔下，過程疑因辱罵員警「他媽的」，所以被逮捕送辦。事發後，移工矢口否認，強調自己當時講的是「幹嘛」，絕無辱警，但2警堅稱移工不肯配合酒測，經多次催促配合，他就脫口飆罵髒話。
法官調查，全案證據只有2名員警證詞，且張姓所長並未聽清楚移工講話內容，是聽利員轉述移工罵髒話，所以證稱移工辱警；另外，法官詢問2警酒測為何沒有全程錄影？張姓所長解釋當天是以酒精感知器測試，未做正式酒測，所以沒有錄影，但利員稱當天是正式酒測，酒測結果均未超過刑事或行政標準。
法官指出，員警對於酒測值行情況的證詞差異，員警以「時間太久」、「可能忘記」等語推託，法官進一步詢問有無酒測檔案報告或其他證據能證明移工辱警，員警均拿不出來。
法官認為，全案證據僅2名員警證詞，而員警證詞又相去甚遠，且無法以時間久遠為由將差異合理化，因此無從憑2警證詞就認定移工辱警，基於罪疑唯輕原則，所以諭知無罪。
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