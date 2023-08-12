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為助女選里長 父動員家族遷戶籍…6人遭判2到4月

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

黃姓女子去年參選新北市瑞芳區某里里長，黃女的父親為讓女兒當選，在投票前4個多月，涉嫌到戶所為黃女的弟弟、表妹、表弟、舅舅、阿姨等5人遷戶籍，但無居住事實。法官依妨害投票罪名判6人2到4個月不等徒刑，均緩刑2年，並要向國庫支付2到5萬元。

基隆地院判決書指出，吳姓等5名親屬，原戶籍分別住在新竹、宜蘭、新北、台北等地，明知依公職人員選舉罷免法規定，在各該選舉區繼續居住4個月以上者，方取得各該選舉區之選舉人資格而為投票權人。

黃女的父親為讓女兒當選，去年7月4日涉嫌到戶所為黃女的弟弟、表妹、表弟、舅舅、阿姨等5人，到戶政所辦理戶籍遷移，但均未實際居住在該里，去年11月26日投票也都有投票。

法官認為，黃男不思循正途謀得其女當選里長，利用親誼關係與吳姓等6人，共同以虛偽遷徙戶籍的方式取得選舉投票權而為投票，影響選舉正確、公平及純正性，損及民主機制之正常運作。

法官並說，黃男雖沒非「以虛偽遷徒戶籍取得投票權之選舉權人」，但他統一在7月4日幫大家辦妥戶籍遷移，有犯意聯絡與行為分擔，視為共犯。

父為讓選里長女兒當選幫5親屬同天遷戶籍，6人判2到4月。記者游明煌／攝影
父為讓選里長女兒當選幫5親屬同天遷戶籍，6人判2到4月。記者游明煌／攝影

投票 戶籍 新北

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