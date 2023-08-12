出軌劈腿醫學營學妹 男醫師捐50萬做公益再賠20萬

桃園某診所李姓醫師結婚多年，卻暗地與大學交往過的巫姓學妹死灰復燃，明知對方已是人妻仍多次發生性關係，後來想結束這段不倫戀可不容易，捐了50萬元給公益團體當分手費後，又被巫女丈夫提告侵權。他雖稱巫女與丈夫都有離婚打算，夫妻也簽有「自由交友協定」，主張自己沒有違法，但說法未被採信，再被桃園地院判賠20萬元。

巫女丈夫興訟指出，李男與巫女曾是同儕，2人認識超過20年，曾短暫交往，但後來不歡而散。他明知巫女已是人妻，仍在前面與巫女頻繁聯絡，簡訊內容煽情露骨，也曾多次發生性關係，後來藉口回歸家庭想結束戀情，導致巫女精神狀況不穩，需長期服藥和心理諮商控制。

巫女丈夫主張自己因為李男介入家庭和巫女精神狀況，終日奔波煩憂，身心靈嚴重受創，李男應賠償精神撫慰金100萬元，但李男拒絕，反指巫女丈夫有簽「自由交友協定」容任巫女外遇也有過失。

法庭上，李男坦承自己跟巫女是醫學營的學長、學妹，畢業後各自結婚生子，偶有電子郵件聯絡，閒話家常。2020年經巫女吐露婚姻破裂、與丈夫簽有交友自由協定等情，才知對方婚姻狀況，而且是巫女主動示好，不是他介入婚姻。

李男辯稱自己因為至親驟逝情緒脆弱，適逢巫女傾訴婚姻觸礁又主動示好，所以曾和巫女短暫交往，發生過5、6次性行為，後來為了分手，還應巫女要求捐了50萬元給公益團體做慈善，由此可證他態度堅決。