離島首宗國民法官審案 金門賓士男涉酒駕致死肇逃
離島首件國民法官案件將於8月22日進行審理，所審的就是發生在今年1月的張姓男子酒駕肇逃車禍釀1死案，此案屬故意致死案，福建金門地方法院表示，這是外島第一件適用國民法官案件，此次將選任6名國民法官與3名職業法官組成合議庭，預定8月23日下午宣判。
國民法官法已於今年1月1日正式實施，金門地方法院耗資700萬重新裝修嶄新的第一法庭，昨由金門地院新任書記官長陳鴻璋對外說明，陳鴻璋表示，這起酒駕致死案件，將於8月21日進行審理，首日進行國民法官選任與宣誓與審前說明等；正式審判日8月22日一整天；8月23日下午5點進行宣判。
陳鴻璋透露，過往常有民眾認為法院判決不公，甚至有人嘲諷「恐龍法官」，透過這項制度讓一般民眾也可以參與進來，在接觸審理過程中，了解法庭的依法判決，為了「國民法官」的制度推行，金門地方法院在4、5年前，幾乎每年都會辦一次模擬法庭，讓民眾實習演練，近期也有辦過模擬法庭，希望讓國民法官們正式上場時，不會緊張。
據了解，依照國民法官法第12條規定，凡是年滿23歲，且在金門管轄區域內繼續居住4個月以上之中華民國國民，除有法定消極事由外，均有被選任為國民法官參與審判的資格，經縣府民政處抽籤先抽出符合資格者共375名，從中抽出150名候選國民法官，經再次檢核除去具有消極資格者，地院已通知143名候選國民法官將進行選任程序。
陳鴻璋也指出，屆時檢察官將以「素人」法官理解的口語，透過影像、圖表等方式，還原該案事實，並針對被告各項量刑因子進行完整辯論，讓國民法官充分理解全案案情，做出正確的裁判，以期增進國民對於司法的理解及信賴，彰顯司法為民之理念。
這起離島首件國民法官案件，相當離譜，駕駛賓士車的張姓男子疑似在清晨從酒店離開，撞上前方騎機車的陳姓老翁，老翁傷重當場死亡，張姓男子酒測值為0.7MG/L，由於賓士車停下來的地點與車禍事故地點，相隔有幾百公尺，顯示駕駛沒有在第一時間停下車來，後來警方認定肇逃。
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