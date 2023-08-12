大法官黃昭元：釋憲史少見 聲請案大屠殺

憲法法庭確定審理販賣一級毒品減刑仍「情輕法重」釋憲案後，近二五○○件聲請案陸續「湧入」，數量可謂史上最多，經逐一過濾、篩選最終僅受理八案，百分之九十九的案件均不受理，大法官黃昭元於不同意見書中形容是我國釋憲史上少見的「大屠殺」。

憲法法庭二○二一年十二月廿三日受理男子吳建廷聲請釋憲案，列為主案，五天後公開書狀；憲法法庭統計，截至今年七月底以毒品條例第四條第一項為聲請標的共有二四一三件，最終卻僅剩八案被受理，連吳建廷案也逆轉改為不受理。

據了解，逾兩千件案件中多數不符合聲請要件，或明顯是「罪有應得」，例如販賣三公斤一級毒品者也聲請釋憲，非情堪憫恕或情輕法重；受理八案中有三案是法官聲請，其餘五人均具備沒有犯罪前科，且販賣情節、次數、數量甚微的要件。

黃昭元的不同意見書寫道，判決一方面沒有對「情節輕微」提出具體認定標準，另方面卻又採取幽微隱晦的浮動標準，實質認定個案是否屬於情節輕微，而逾百分之九十九聲請案均以「未具體指摘」為由不受理，連主案也不受理，如此奇特結果，堪稱我國釋憲史上少見的聲請案大屠殺。

黃昭元認為，本案是法規範憲法審查，非裁判憲法審查，就審查受理與否實在不應如此深入、具體考量案件的事實情節，混雜程序及實體問題相當不妥。

黃昭元指出，原因案件是否屬於「情節極其輕微，顯可憫恕之個案」，屬刑事法院職權，或是聲請人請求個案救濟時，實體有無理由的問題，而非憲法法庭在受理階段應考量的因素。