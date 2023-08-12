大法官黃虹霞：未袒護「壞人」 應准科技偵查

大法官黃虹霞。記者林伯東／攝影 林伯東 十五位大法官一致認同販賣一級毒品最低法定刑為無期徒刑過於僵化，大法官黃虹霞意見書中贊同判決結論，但話鋒一轉憂心人民誤解憲法法庭偏袒保護「壞人」，並提出科技偵查建言，認為雖沒有法律規定，但為保護重大社會公益又符合比例原則，法官應准予使用ＧＰＳ、Ｍ化車等新型蒐證方法。

黃虹霞指出，保護被告固然重要，但犯罪被害人保護更加重要，大法官處理的案件絕大部分不直接涉及被害人保護，她意識到外界有誤解大法官、憲法法庭心中比較沒有被害人保護的疑慮。

她憂心，刑法、刑事訴訟法立法根本要求在於保護被害人、國家社會安全，但長期以來不被明言重視，導致部分人民誤解「法院只保護壞人」，特別是憲法法庭做出眾多保護被告基本人權的解釋及判決。

黃虹霞指出，伴隨新興科技犯罪手法，毒品犯罪蒐證不易，蒐證方法應與時俱進，有使用新型科技，如ＧＰＳ、Ｍ化車等，蒐證方法不可能由法律預先憑空想像、逐一具體規定，沒有違反法律保留原則的問題，凡是目的為保護被害人及國家社會安全、符合比例原則，法官即可審酌准予使用。

她認為主張蒐證須符合法律保留原則者，忽略刑法、刑事訴訟法的根本要求，也未考量追訴犯罪的困難實況，使得在立法前製造出追訴犯罪處罰空窗期，導致法律天秤對被告及犯罪嫌疑人一方傾斜，推卸被害人以及國家社會安全的保護責任。

此外，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室表示，毒品氾濫已成為台灣嚴重治安隱憂，民進黨政府左手宣傳反毒，右手卻用國家機器幫毒販減刑，如同民進黨不斷說要打詐，結果卻自家黨公職人員卻與詐騙集團勾勾纏，「民進黨政府難道打假球打上癮了？」