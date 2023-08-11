冷氣不冷持槍恐嚇酒吧男6萬交保 法官：再有恐嚇就羈押

陳姓男子在基隆某知名音樂酒吧，只因冷氣不冷涉嫌持槍恐嚇店家，警方日前拘提送辦，檢方3萬元交保後，陳男在IG貼出影片嗆聲再恐嚇店家。警方昨晚再依恐嚇罪嫌將陳男拘提移送基隆地檢署，檢方以有再犯之虞聲押，法官晚間以6萬交保，但諭知如再有恐嚇酒吧將會收押。

警方昨晚7時二度拘提陳男到案，今天上午再依恐嚇罪嫌移送基隆地檢署偵辦。檢方複訊後以陳男有反覆實施恐嚇罪之虞，向法院聲請羈押，法官召開羈押庭後認為陳男已坦承犯行，無羈押必要。

陳男在IG貼影片嗆聲，「勇怕強，強怕狠，狠怕沒天良，沒天良最怕神經沒正常，我一定去找你，你挫底等」。

嗆聲影片流出後引發爭議，市長謝國樑昨晚到店家打氣時斥太囂張指示警方嚴辦。

第一分局說，絕不允許不法份子挑戰公權力，危害民眾安全，定將不法份子繩之以法，讓其獲得法律應有制裁，全力捍衛轄區治安。