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夜遊勝地抓飆車族…8成無照駕駛 學生哭喊「付不出房租」求警放過

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市金山警分局暑假期間加強在北海岸萬金山取締飆車，約1個月查獲83件無照駕駛案件，經分析未滿18歲有15件，18歲以上未考領駕照有68件占比高達8成，都是青少年相約夜遊，無照也上路，最高可罰2萬4千元。有一名學生收到罰單當場哭了出來，求員警不要開。

金山分局7月初到昨晚，在萬金石3區共取締83件無照駕駛違規案件，分析其中未滿18歲違規者有15件，18歲以上未考領駕照者計有68件，適齡可考照的無照違規件數占取締總件數比例高達8成。

員警說，北海岸是暑期學生機車夜遊勝地，多為是青少年相約夜遊，有的沒有駕駛也上路，日前就有一名大學學生被開罰單時當場哭了出來，說道「同學約就跟著來，收了無照罰單，我的生活費就沒有了，房租也付不出來了。」求員警不要開。

警方為防制無照駕駛肇事危險，暑假期間加強交通執法，尤其周六日結合擴大臨檢及防制危險駕車專案勤務，在台2線沿線路段進行移動式測照取締超速違規，全面攔檢無照上路。

今年6月30日起，道路交通管理處罰條例部分條文修正案正式施行，其中道路交通管理處罰條例第21條規定，無照駕駛行為加重處罰鍰6000元至2萬4000元，罰鍰上限由修法前1萬2000元提升2倍，5年內累犯者一經查獲即處最以高額罰鍰。

如車輛所有人允許無照者駕駛，則加重處罰吊扣牌照1至6月。另外，領有學習駕駛證民眾，應在指定的地點路段學習駕駛，如在未經許可學習駕駛道路或時間駕車亦可舉發。

金山警分局長蔣叔君表示，提醒家長注意家中青少年可能因貪圖方便、相約出遊或練習駕駛技術等原因而無照違規上路，荷包恐大失血外，也危害自己與他人生命安全。年滿18歲沒駕照的比例很高，警方也很意外，會加強取締。

新北市金山警分局暑假期間加強在北海岸萬金山取締飆車，約1個月查獲83件無照駕駛案件，最高可罰2萬4千元。記者游明煌／翻攝
新北市金山警分局暑假期間加強在北海岸萬金山取締飆車，約1個月查獲83件無照駕駛案件，最高可罰2萬4千元。記者游明煌／翻攝

金山 罰單 交通違規 駕照

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