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經濟部同意展延世豐電力公司施工 部落族人聲請停止執行裁准

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

世豐電力公司規劃在花蓮縣豐坪溪設置攔河堰，分別蓄積引流溪水至電廠，但施工未如期完成，申請展延工作許可證，今年2月22日經濟部最近一次同意許可證，但部落族人不服聲請停止執行，台北高等行政法院今裁准於行政訴訟終結確定前，停止執行同意展延的處分，可抗告。

世豐電力公司在花蓮縣卓溪鄉進行「豐坪溪及其支流水力發電開發計畫」，規劃在豐坪溪設置第一、第二攔河堰，分別蓄積引流溪水至第一、第二電廠，環保署1999年8月有條件通過開發計畫環境影響評估後，經濟部先後核發籌備創設許可、電業設置發電設備工作許可證，准予施工。

世豐電力公司因施工未如期完成，陸續申請展延工作許可證，經濟部均予以同意，最近一次是2020年12月31日同意展延工作許可證有效期限，但山里部落、太平部落及族人不服提訴願，行政院認為開發計畫未依原住民族基本法規定進行諮商同意程序，撤銷同意展延工作許可證的處分。

世豐電力公司函請花蓮縣卓溪鄉公所辦理部落諮商同意程序，鄉公所認定開發計畫關係部落有山里、中興、中平、古村、三笠山及太平等6個部落，其中除太平部落決議不同意世豐電力取得工作許可外，其餘部落會議均決議同意。

經濟部認為決議結果已符合原住民族基本法、諮商取得原住民族部落同意參與辦法規定，今年2月22日處分同意展延世豐電力工作許可證至今年12月31日。族人不服提訴願請求撤銷原處分，並聲請停止執行，行政院不同意停止執行，族人向法院聲請停止執行處分。

北高行指出，卓溪鄉公所認定開發計畫的關係部落合法性有疑義，除了認定的6個部落外，包括中正部落、卓溪部落及崙山部落也受開發計劃影響；依原住民族基本法規定，開發計畫未獲得6個部落的一致同意，難以認定已完成諮商同意程序。

判決指出，6個關係部落的原住民家戶清冊，不是以世豐電力申請召集部落會議的申請日為基準日產製，部落會議的決議基礎有瑕疵而無效，審查現存、可即時調查的證據，認為經濟部同意展延工作許可證處分合法性有疑義，准予停止執行。

世豐電力公司申請展延豐坪溪水力發電開發計畫工作許可證，獲經濟部同意，北高行今准停止執行。圖為部落青年聯盟與環團抗議世豐電力記者會。圖／聯合報系資料照片
世豐電力公司申請展延豐坪溪水力發電開發計畫工作許可證，獲經濟部同意，北高行今准停止執行。圖為部落青年聯盟與環團抗議世豐電力記者會。圖／聯合報系資料照片

原住民 花蓮

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