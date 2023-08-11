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販賣一級毒品罪罰太重…遭判部分違憲 法務部：盡速完成修法

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

憲法法庭今做出112年憲判字第13號判決，宣告販賣第一級毒品罪部分違憲，法務部對此表示，尊重憲法法庭判決，並依判決意旨於2年期限內，完成毒品危害防制條例修正，並將該判決轉知所屬檢察機關，於修法完成前依判決意旨辦理。

男子黃俊言因販賣少量一級毒品海洛因，不法所得800元，遭台南高分院依毒品危害防制條例判刑16年，黃男認為刑度明顯過重而聲請釋憲，憲法法庭今認為比對行為態樣、數量、對價，依法減刑後仍屬過重，牴觸憲法比例原則，宣告部分違憲。

法務部表示，除將在期限內盡速完成修法，該判決揭示自判決公告之日起至修法完成前，法院審理觸犯販賣第一級毒品而符合前揭情輕法重的個案，除依刑法第59條規定減輕其刑外，另得依本判決意旨減輕其刑至二分之一。法務部已轉知所屬檢察機關，促請注意於具體個案中考量是否依判決意旨提起上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

憲法法庭112年憲判字第13號判決，宣告販賣第一級毒品罪部分違憲，法務部表示將盡速完成修法。記者王聖藜／攝影
憲法法庭112年憲判字第13號判決，宣告販賣第一級毒品罪部分違憲，法務部表示將盡速完成修法。記者王聖藜／攝影

毒品 憲法法庭 法務部

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