遭女直播主告襲胸 他竟以「不可能有遐想」抗辯下場慘

林姓男子在直播平台上認識女直播主，前年8月以心情不佳為由，邀她到台南某汽車旅館喝酒聊天，女方找了閨蜜赴約，慘遭襲胸而提告，林否認犯行，一審認他犯強制猥褻罪處8月，上訴後還嫌女方外貌、身材，不可能有遐想，法官認他對女方毫無尊重及兩性平權觀念，駁回上訴。

林辯稱，女方、閨蜜等證人完全是說假話。如果他有做猥褻或什麼事情的話，她們兩個不會心情輕鬆的走出飯店，而且是開開心心走出飯店。他說，不知為何他們要這樣說。

他表示，他是一個直播者的支持者，當他不再支持她的時候，會進行一些報復，事實上他根本沒有碰到女方，懷疑遭仙人跳。他說：「如果今天是一個長得很漂亮的女生，可能我會追求，但告訴人（女直播主）不是。」

女方指出，她是直播主，林則是網友（俗稱浪客），在她這邊排行第一名，會約她出去吃飯，說他心情不好，希望她可以陪他吃飯聊天，那天他說他很鬱卒，還說他工作壓力很大。他問她要不要陪他喝酒，但她說真的沒辦法與男性單獨喝，後來才找閨蜜跟她一起去。

她說，期間，林突然從她背後伸手抱她的腰，她把他的手弄開，為了不讓場面太難看，所以就說「你是喝多了、不要亂吃豆腐」。經她反抗並以手阻擋，林仍未作罷，強行觸摸並抓揉其胸部下方。

閨蜜作證，林對女方有越矩行為後，女方說不要，但林都不聽，他持續對女方有觸碰身體的動作，所以女方才打電話給他的朋友來。期間，女方與林的友人LINE多次對話，「真的先不要煩他，這樣很難脫身」、「叫xx6點來載，我跟你一起走」，林的友人到場後，與女方、閨蜜等一起離開，也告知對方林對她做了不好的事，口氣很憤怒。

台南高分院指出，經核原審就林所犯犯行，詳細論證，對林所執抗辯均一一說明不採信理由，認事用法，並無不合，且量刑也符合罪刑相當原則，並具妥當性。