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涉洗錢上百億、引爆88會館之亂…郭哲敏自泰國遣返 法院今裁羈押禁見

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涉洗錢上百億逃亡多年…郭哲敏自泰國遣返 法院今裁羈押禁見

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

涉及巨額地下匯兌洗錢被新北地檢署通緝逃亡，又因開會館招待多名檢警引爆「八八會館之亂」的主嫌「小明」郭哲敏，昨天下午在警調重兵戒護下自泰國首都曼谷遣返回台，檢方訊後向法院聲請羈押禁見，新北地院今天下午裁准羈押。

因涉及地下匯兌案逃亡海外的郭哲敏，上月27日在泰被警方逮捕，由於泰國當時正在放連假，發布通緝的新北地檢署與法務部調查局新北市調查處、刑事警察局多次開會討論並與泰方斡旋，最後敲定昨天遣返，郭在刑事局及調查局出動重兵戒護下被遣返回國，人機落地後隨即送往新北地檢署歸案。

新北檢方昨漏夜訊問完畢，認為郭哲敏涉違反銀行法等罪嫌重大，且有逃亡、串供、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見，新北地院審理後，下午4許時裁准羈押禁見。

據了解，郭哲敏在逃亡海外時，多次持買來的柬國護照往返柬國與泰國，都沒被兩國警方查獲。郭的被洩密案目前由新北檢調查，官警瀆職案由台北地檢署偵辦。

至於郭哲敏貼身秘書陳品言、親信張旭昇，都因地下匯兌案遭新北檢通緝，前者潛逃國外，後者則在國內竄逃，但郭男確定將返台後，陳品言先與台灣律師聯繫，本月8日自柬埔寨入境台灣赴調查局投案；同一天，張旭昇也主動投案，兩人檢方聲押禁見獲准。

據調查，郭哲敏2018年經營線上博弈集團，指派手下進行地下匯兌洗錢，由親信杜韋蓁擔任大帳房，該集團經手匯兌金額至少上百億元，但檢方清查不法金流已掌握至少27億元，初估不法獲利上看數億元。

檢方指出，郭哲敏後來勾結詐騙集團，2020年與創立PG Talk的林秉文合作，讓郭能將詐騙所得的PG點數，在PG Talk上兌換成台幣或虛擬貨幣，藉此手法洗淨詐騙所得，新北檢依違反銀行法等罪起訴林秉文共18人。

郭哲敏為掌握檢警搜索訊息，找來三蘆角頭林秉文在信義區成立「八八招待所」，宴請多名司法人員、政治人物，卻因警政高官出入有女陪侍的招待所畫面流出，引爆「八八會館之亂」。

八八會館主嫌郭哲敏昨從泰國押解遣返台灣，新北地檢署昨漏夜訊問後向新北地院聲請收押禁見，新北院今開庭後認有逃亡及串供之嫌，裁准羈押禁見。記者黃仲明／攝影
八八會館主嫌郭哲敏昨從泰國押解遣返台灣，新北地檢署昨漏夜訊問後向新北地院聲請收押禁見，新北院今開庭後認有逃亡及串供之嫌，裁准羈押禁見。記者黃仲明／攝影
八八會館主嫌郭哲敏昨從泰國押解遣返台灣，新北地檢署昨漏夜訊問後向新北地院聲請收押禁見，新北院今開庭後認有逃亡及串供之嫌，裁准羈押禁見。圖／聯合報系資料照
八八會館主嫌郭哲敏昨從泰國押解遣返台灣，新北地檢署昨漏夜訊問後向新北地院聲請收押禁見，新北院今開庭後認有逃亡及串供之嫌，裁准羈押禁見。圖／聯合報系資料照

郭哲敏 地下匯兌 洗錢 詐騙集團

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