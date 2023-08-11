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賣一級毒品只能判無期、死刑太嚴？ 憲法法庭今判違憲：2年內應修法

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賣一級毒品只能判無期、死刑太嚴？ 憲法法庭今判違憲：2年內應修法

聯合報／ 記者王宏舜林孟潔／台北即時報導

男子黃俊言2017年販賣一級毒品海洛因，收取800元台幣，嘉義地方法院依毒品危害防制條例判他16年徒刑，黃上訴，台南高分院認為毒品危害防制條例第4條第1項前段規定，與罪刑相當原則不符，有違反比例原則疑義，聲請解釋。憲法法庭今認為條文對販賣行為態樣、數量、對價，就算覺得輕微，依刑法第59條減刑後仍過重，牴觸憲法比例原則。

因司法院釋字第476號解釋指該條文關於死刑、無期徒刑的法定刑規定，是本於特別法嚴禁毒害之目的而為的處罰，為維護國家安全、社會秩序及增進公共利益所必要，認為沒違憲，今天的判決則宣告在此範圍內應予變更，相關機關2年內應修法。

毒品危害防制條例第4條第1項前段規定「製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑」，目前一級毒品包括鴉片、嗎啡、海洛因、古柯鹼。

因此條而聲請釋憲的約有2500件，憲法法庭最後僅受理由法院所聲請的3件、人民所聲請的5件。

憲法法庭指出，立法者對毒品危害防制條例第4條第1項前段的規定是基於防制毒品危害目的，一律以無期徒刑為最低法定刑，雖然有政策考量，但如「無前科」，且「犯罪情節輕微」時，即使適用刑法第59條規定酌減其刑，仍有「情輕法重」致罪責與處罰不相當的情況。在這個範圍內，不符憲法罪刑相當原則，牴觸憲法第23條比例原則。

今日判決起至修法完成前，法院審理觸犯販賣第一級毒品之罪而符合情輕法重的個案，除依刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑外，另得依判決意旨減輕其刑至二分之一。

憲法法庭指出，因該條條文適用的個案犯罪情節輕重、危害程度差異很大，一律以無期徒刑為最低法定刑，過度僵化，相關機關應檢討規範的法定刑，例如於死刑、無期徒刑之外，另納入有期徒刑的法定刑，或依販賣數量、次數多寡，分別訂定不同刑度的處罰。

憲法法庭書記廳廳長許辰舟表示，原因案件以外的案件，就算適用毒品危害防制條例第4條第1項前段規定，因已判決確定，效力不受影響。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

憲法法庭書記廳廳長許辰舟（左）與法官余欣璇說明2023年度憲判字第13號判決。記者王宏舜／攝影
憲法法庭書記廳廳長許辰舟（左）與法官余欣璇說明2023年度憲判字第13號判決。記者王宏舜／攝影

毒品 憲法法庭 死刑

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