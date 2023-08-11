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不滿買地定金拖兩年才返還 彰化前民代揪眾闖民宅開砸被起訴
彰化縣一名蔡姓前民代2019年預付300萬元買地，買賣不成，他不滿陳姓地主返還定金長達兩年多，遂指示助理先後帶10多名男子到地主家外面按汽車喇叭，甚至進入住宅開砸。彰化地檢署今天偵結，對蔡嫌等人依妨害秩序罪嫌提起公訴。
起訴書指出，蔡男曾任縣議員，2019年10月支付300萬元定金給陳姓地主買地，未料買賣不成，陳姓地主在2020開立本票擔保返還定金，2021年6月出售土地後通知蔡男將於7月還給定金，蔡男不滿等待時間太久，6月18日傳訊息給陳「沒辦法一次給就不用講」。
檢方指揮警方調查，2021年6月21日蔡男指示盧姓、吳姓兩名助理到陳姓地主住處砸家具，拿塑膠椅擲向陳姓地主（未砸中），還拿出球棒說「你過來試試看，我就讓你死。」同年7月5日蔡男又指示盧、洪兩名助理找13名男子，分乘10輛車到陳姓地主住處前長按汽車喇叭，盧男叫囂「我跟你說我會再來，現在我來了。」令陳姓地主心生恐懼。
偵訊時蔡男否認授意叫盧、林二人恐嚇陳姓地主，辯稱7月5日為當天和大家一起去接神，他坐在車內要去找陳姓地主，沒授意任何人做出任何恐嚇情事。盧男承認拿球棒砸陳姓地主的家具，否認出言恐嚇和叫囂，並稱不知道為何大家長按汽車喇叭。檢察官主動指揮刑大偵辦移送，今依妨害秩序罪提起公訴。
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