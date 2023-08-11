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不滿買地定金拖兩年才返還 彰化前民代揪眾闖民宅開砸被起訴

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名蔡姓前民代2019年預付300萬元買地，買賣不成，他不滿陳姓地主返還定金長達兩年多，遂指示助理先後帶10多名男子到地主家外面按汽車喇叭，甚至進入住宅開砸。彰化地檢署今天偵結，對蔡嫌等人依妨害秩序罪嫌提起公訴。

起訴書指出，蔡男曾任縣議員，2019年10月支付300萬元定金給陳姓地主買地，未料買賣不成，陳姓地主在2020開立本票擔保返還定金，2021年6月出售土地後通知蔡男將於7月還給定金，蔡男不滿等待時間太久，6月18日傳訊息給陳「沒辦法一次給就不用講」。

檢方指揮警方調查，2021年6月21日蔡男指示盧姓、吳姓兩名助理到陳姓地主住處砸家具，拿塑膠椅擲向陳姓地主（未砸中），還拿出球棒說「你過來試試看，我就讓你死。」同年7月5日蔡男又指示盧、洪兩名助理找13名男子，分乘10輛車到陳姓地主住處前長按汽車喇叭，盧男叫囂「我跟你說我會再來，現在我來了。」令陳姓地主心生恐懼。

偵訊時蔡男否認授意叫盧、林二人恐嚇陳姓地主，辯稱7月5日為當天和大家一起去接神，他坐在車內要去找陳姓地主，沒授意任何人做出任何恐嚇情事。盧男承認拿球棒砸陳姓地主的家具，否認出言恐嚇和叫囂，並稱不知道為何大家長按汽車喇叭。檢察官主動指揮刑大偵辦移送，今依妨害秩序罪提起公訴。

彰化地檢署檢察官對蔡姓前民代涉指揮服務處助理糾眾鬧事一案提起公訴。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署檢察官對蔡姓前民代涉指揮服務處助理糾眾鬧事一案提起公訴。記者簡慧珍／攝影

恐嚇 議員 彰化

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