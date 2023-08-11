中秋烤肉殺紅眼…男子被拿剪刀猛刺脖噴血 躲回房還遭瘋狂踹門

台中呂姓男子酗酒、個性衝動，曾拿水果刀刺哥哥遭判刑入獄，前年中秋節和陳姓女友、陳女堂哥烤肉時又起衝突，竟持烤肉剪朝陳男脖子猛刺2刀血流如注，陳餘悸猶存說，呂殺紅了眼很恐怖；法院審酌，呂持剪刀刺殺陳，以此激烈手段發洩，一、二審都依殺人未遂罪判他6年，仍可上訴。

檢警調查，呂男2021年9月21日和陳女、陳男一起在租屋處頂樓烤肉，期間呂和女友因故口角，陳男介入勸說卻引發不滿，呂一氣之下竟拿起一旁的烤肉用剪刀，先走向頂樓出入口關門並稱「你們一個都別想跑」、「要讓你們死」等語。

呂又衝向陳男猛力朝他脖子刺了2刀，造成他頸部、背部各有9公分、20公分撕裂傷，陳為保命趁機開門躲到樓下房間，未料呂男又拿著剪刀追在後方大喊，陳女在一旁阻止也慘遭他持剪刀架脖恫嚇「你不要管」，還不停腳踹、猛搥大門想入侵。

法院審理時，呂男否認殺人未遂，辯稱沒有殺人的意思，他關門是覺得樓下吵，手拿剪刀、烤肉架和陳男勾肩搭背，因陳掙扎才畫傷他，當時講的話只是因為被陳推倒火氣上來。

陳男證稱，當時呂男和堂妹吵架，他就勸告說「大家烤肉開心就好，以前的事不要再說」，呂就不高興拿剪刀藏在背後，還把頂樓門關上轉過來喊「你們一個都別想跑」，隨後朝他脖子刺2刀，自己躲下樓房間時，陳還瘋狂猛踹門，還好警方及時趕到才得救。

陳男還說，當時呂男殺紅了眼，眼神都不一樣，很恐怖，案發時自己才喝一點點酒很清醒，甚至稱「不清醒就被呂男殺了」。法院也認為，呂男拿的剪刀前端鐵10公分，尖銳鋒利，還朝陳男脖子猛刺，並接續攻擊揚言「要讓你們死」，顯有殺人犯意。

法院查，呂男曾因持刀刺哥哥被依殺人未遂罪判刑8年4月入獄，這次再犯應予以加重，依殺人未遂罪判他6年徒刑。

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