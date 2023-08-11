三星鄉長李志鏞涉貪開庭 緊咬張姓廠商「說謊」

宜蘭三星鄉長李志鏞涉嫌舉辦活動圖利特定廠商並收受40萬元賄賂，遭檢方依違反貪污治罪條例等罪起訴，今日上午首開準備庭，李的辯護律師火力全開，指控廉政署拼湊虛構事實，同案涉嫌賄賂的張姓廠商說謊作偽證。李志鏞方要求調閱大量偵訊光碟、通話紀錄等，全案審理時間勢必拉長。

檢方起訴李志鏞涉貪案共3件犯罪事實：舉辦108年三星花海案，內定給張姓廠商並收受20萬元賄款；三星花海活動延伸工程聖誕樹裝飾，李指示農業課長蕭振岳、約雇人員陳建宏分切工程規避招標，讓張姓廠商獨得，沈姓廠商填製不實會計憑證；三星鄉年節街景布置案，同樣內定給張姓廠商，收受20萬元賄款。

宜蘭地院今天開準備程序庭，李志鏞否認全部犯行，辯護律師稱，李始終依法行政，未曾圖利廠商，遑論收受賄絡，起訴書所載犯行是廉政署根據片面資訊拼湊而成，加上張姓廠商偵訊時為避免遭押，配合廉政署說謊；辯護律師更說，正因李志鏞未曾圖利張姓廠商，他才懷恨在心，誣指貪污。

張姓廠商則承認2次行賄20萬元，但否認曾用宴請、送酒的方式賄賂李志鏞。辯護律師也表示，張姓廠商在聖誕樹裝飾案中，經過事後計算，並未獲利，應不構成貪污治罪條例中的圖利罪；張坦承犯行且配合調查，請求予以緩刑。

蕭振岳否認圖利，表示調查過相關案件，該年聖誕樹裝飾案的花費還低於過往，扣除成本後廠商也未獲利，不構成圖利，承認因一時失慮犯下公務員登載不實、商業會計法等罪，同樣請求緩刑；陳建宏、沈姓廠商承認全部犯行。

李志鏞辯護律師聲請調閱張姓廠商等人的偵訊錄影光碟，以及張姓廠商完整的Line對話紀錄、廉政署監聽通聯記錄，認為要還原全貌，而非廉政署拼湊過的隻言片語，並聲請傳訊34位證人。法官表示，合議庭會再討論調閱哪些證據，目前待調閱證據數量龐大，整個庭期勢將拉長。