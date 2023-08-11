生物偵檢車進水熄火驗收仍過 4軍官圖利廠商3億案最新進度曝光

陸軍退役上校吳明郎等4名軍官被控承辦「生物偵檢車」標案，護航廠商冠宇國際公司以7.5億元得標，降低檢測標準讓廠商通過驗收，圖利3億餘元，檢方依貪汙治罪條例圖利罪、財產來源不明等罪嫌追加起訴，但法院認為追加起訴不合法，判決公訴不受理，檢方已重新起訴，法院8月21日將開準備程序庭；至於冠宇公司、董事長陳銘宏變造規格表投標一案，台北地方法院今判決無罪。

國防部為強化國軍生物防護能量，2014年辦理「生物偵檢器」及「生物偵檢車」採購標案，公開徵求廠商提供資料，並擬訂預期效益評估、投標廠商資格說明、規格需求書、投標須知等；隔年招標採購13輛生物偵檢車，冠宇以7.5億元最低標得標。

吳明郎、承辦少校邱雅姿等人明知生物偵檢車均需通過「雨淋測試」等檢測規範，廠商需提供具國家認證機構的檢測報告，也發現冠宇文件不符招標規範，仍判定冠宇合格，讓冠宇公司得標獲利。

冠宇公司交貨車輛於涉水測試期間，引擎室進水而故障熄火，負責驗收的邱雅姿卻更改、降低測試標準，護航冠宇卸除作業艙車廂，以「空車」通過涉水測試，廠商也順利通過驗收。

檢方也發現吳明郎有560萬餘元不明財產，並無法交代來源，去年3月依違反貪汙治罪條例圖利罪、財產來源不明、使公務員登載不實等罪嫌追加起訴吳等人，讓法院與冠宇董事長陳銘宏變造規格表一案合併審理。

但台北地院認為，檢方追加起訴圖利冠宇取得軍事採購案利益、吳明郎財產來源不明，均與陳銘宏變造規格表投標無關，兩案起訴犯罪事實截然不同，所涉罪名也完全不同，彼此間沒有關聯性，認為檢方追加起訴不合法，判決公訴不受理；台北地檢署今年4月20日已重新起訴吳明郎等人。