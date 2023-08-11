婚後遭報「床戰50人」 雞排妹告記者...開庭前25萬和解

雞排妹鄭家純。聯合報系資料照

網紅「雞排妹」鄭家純去年遭媒體記者以「鄭家純自稱床戰50人」為題報導，她提告該名林姓記者妨害名譽罪，案經起訴，鄭家純昨到士林地院開庭前，與記者談妥以25萬元和解撤告，事後也在臉書貼文表示，「選擇讓爛事變好事」，賠償金將捐給社福單位回饋社會。

鄭家純臉書貼文指出，人無法避免遇到爛事，但總有機會讓結局變成好事，選擇良善成為自己的力量，讓她與被告雙方在現實與心理層面的負面循環到此為止。

去年11月林姓記者在鄭家純結婚隔天，以「鄭家純自稱床戰50人」刊登不實報導，引來許多網友在該新聞貼文留言區留下羞辱性言論，鄭提告林妨害名譽罪，昨第一次開庭前，與林姓記者達成和解撤告，條件是林要支付25萬元。