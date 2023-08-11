快訊

鐵皮、招牌雜亂「台灣市容比日本醜」 內行人揭關鍵原因

野火滅村超過千人失蹤：百年前的夏威夷王國首都已成廢墟

影／藝人馬國畢酒駕被逮畫面曝光！「我犯了低級錯誤」鞠躬道歉送北檢

婚後遭報「床戰50人」 雞排妹告記者...開庭前25萬和解

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

雞排妹鄭家純。聯合報系資料照
雞排妹鄭家純。聯合報系資料照

網紅「雞排妹」鄭家純去年遭媒體記者以「鄭家純自稱床戰50人」為題報導，她提告該名林姓記者妨害名譽罪，案經起訴，鄭家純昨到士林地院開庭前，與記者談妥以25萬元和解撤告，事後也在臉書貼文表示，「選擇讓爛事變好事」，賠償金將捐給社福單位回饋社會。

鄭家純臉書貼文指出，人無法避免遇到爛事，但總有機會讓結局變成好事，選擇良善成為自己的力量，讓她與被告雙方在現實與心理層面的負面循環到此為止。

去年11月林姓記者在鄭家純結婚隔天，以「鄭家純自稱床戰50人」刊登不實報導，引來許多網友在該新聞貼文留言區留下羞辱性言論，鄭提告林妨害名譽罪，昨第一次開庭前，與林姓記者達成和解撤告，條件是林要支付25萬元。

鄭家純說明，這筆和解金將不扣除律師費，全額捐給台北市攸惜關懷協會，供該協會及友善律師協助無家者重返社會。

雞排妹昨到士林地院開庭前與林姓記者達成和解。記者李隆揆／攝影
雞排妹昨到士林地院開庭前與林姓記者達成和解。記者李隆揆／攝影

鄭家純 妨害名譽

延伸閱讀

鄭家純開課教「性愛實戰」價格曝　遭網狠酸高EQ反擊

鄭家純美胸開刀取「3顆囊腫」！與尪見少離多決定先凍卵

成人展隱藏版彩蛋！「神級混血女優」現身TRE 大讚台灣粉絲超專業

雞排妹告記者寫「床戰超過50人」新聞 士林地檢以加重誹謗罪起訴

相關新聞

婚後遭報「床戰50人」 雞排妹告記者...開庭前25萬和解

網紅「雞排妹」鄭家純去年遭媒體記者以「鄭家純自稱床戰50人」為題報導，她提告該名林姓記者妨害名譽罪，案經起訴，鄭家純昨到...

長榮大學馬國女大生命案 凶手梁育誌「兩罪」併罰再加4年4月

高雄馬來西亞籍長榮大學鍾姓女學生3年前遭男子梁育誌擄走後，梁不僅性侵鍾女，還用繩圈將她勒死棄屍山區，一、二審依強制性交殺...

藝人馬國畢今凌晨酒駕被抓 酒測值0.3

藝人馬國畢今天凌晨1時許酒駕被抓，他開車行經建國南路、忠孝東路口時，警方攔查，聞到他身上有酒味，立即實施酒測，酒測值0....

黃國昌臉書爆蔡衍明「干預新聞」 遭中時告違反個資判無罪確定

前立委黃國昌在臉書張貼旺中集團主管群組LINE對話截圖，指控旺中集團創辦人蔡衍明干預新聞製播，中國時報董事長王丰自訴黃國...

監委兒、長榮大學前副教授被控性侵女同志 最終逆轉獲判無罪確定

監察委員蔡崇義兒子、長榮大學前副教授蔡尚恩被控趁女同志吃助眠藥物入睡時性侵得逞，害女同志罹患精神疾病、自殘，一審依強制性...

準司法官問已婚男同學「你有17？」 受訓資格確定飛了

吳姓男子通過司法官考試後，在司法院學院受訓期間性騷擾已婚的徐姓男學員被記2次申誡，又擅自登入徐的電子信箱高達72次，並刪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦