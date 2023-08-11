影／他專偷夾娃娃機零錢得手萬元 警方進牢裡抓人

高雄市小港區3家夾娃娃機店連日遇竊，警方追查月餘，查出丁姓男子涉案，發現他另涉詐欺案，已由屏東地檢署羈押獲准，到看守所帶人，給他多加上1條竊盜罪名。

據了解，丁姓男子（28歲）在6月24日、25日深夜，連日騎腳踏車到高雄市小港區的3家夾娃娃機店，都佯裝夾娃娃卻趁四下無人，撬開夾娃娃機錢櫃，涉嫌偷走裡面零錢。3名業者共遭竊1萬多元。

夾娃娃機台主從監錄系統畫面，發現2天都是同1人偷走零錢，向高雄市警小港分局報案，警方因涉案男子騎腳踏車作案，遍查相關監錄系統，才查出丁姓男子涉案。