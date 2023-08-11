男持槍恐嚇酒吧交保耍狠錄影再恐嚇 二度被逮檢方聲押

陳姓男子在基隆某知名音樂酒吧，只因冷氣不冷涉嫌持槍恐嚇店家，警方日前拘提依恐嚇危害安全等罪嫌送辦，檢方3萬元交保後，陳男在IG貼出影片嗆聲再恐嚇店家。警方昨晚再依恐嚇罪嫌將陳男拘提移送基隆地檢署，今天上午檢方以有再犯之虞聲押。

陳男日前在地檢署交保後，又在IG貼影片嗆聲，他影片中說「勇怕強，強怕狠，狠怕沒天良，沒天良最怕神經沒正常，我一定去找你，你挫底等」。

嗆聲影片流出後引發爭議，市長謝國樑昨晚到店家打氣時斥太囂張指示警方嚴辦。第一分局表示，陳男交保後立即在社群媒體上傳動態，口中不斷嗆聲稱「絕對回去找你」、「你挫著等」等語，警方持續積極蒐報偵處，昨天經檢察官核發拘票，並向基隆地方法院聲請搜索票獲准，拘捕陳男，但仍沒有找到涉案槍枝。

警方強調，絕不允許不法份子挑戰公權力，危害民眾安全，定將不法份子繩之以法，讓其獲得法律應有制裁，全力捍衛轄區治安。

謝國樑說，市府的態度和警方是一體的，必須展現市府的態度，他要帶頭來做，展現維護治安的決心，讓市民感受到，查辦決不手軟，並給受害店家溫暖，不必擔心報警後還要擔心被報復。不管最後有無收押，警方都已盡全力打擊不法。

基隆地檢署表示，持槍恐嚇使用的槍型器物是否具有殺傷力有待查證，且所犯恐嚇罪為最重本刑有期徒刑2年以下之罪，難認已符合刑事訴訟法聲請羈押相關規定，檢察官以3萬交保。

檢方說，陳男交保後，竟再錄製影片傳送到IG社群媒體恐嚇被害人，今天經檢察官訊問後，認陳男二度涉犯恐嚇罪，且犯罪嫌疑重大，有反覆實施同一犯罪之虞，符合刑事訴訟法羈押要件，已於上午向基隆地方法院聲請羈押。