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長榮大學馬國女大生命案 凶手梁育誌「兩罪」併罰再加4年4月
高雄馬來西亞籍長榮大學鍾姓女學生3年前遭男子梁育誌擄走後，梁不僅性侵鍾女，還用繩圈將她勒死棄屍山區，一、二審依強制性交殺人罪判死刑，但今年6月最高法院撤銷死刑判決，發回高雄高分院更審，另針對遺棄屍體和強制性交未遂罪，檢方聲請併執行刑，高分院從重裁定，判刑4年4月。
梁育誌2020年9月30日，於長榮大學台鐵高架橋下，曾鎖定落單女子欲性侵，直到對方掙扎、尖叫呼救才罷手；而10月28日，他再度埋伏鎖定單獨步行回租屋處的鍾女，拿麻繩圈套住頸部，再悶壓口鼻、抓捏親咬胸部性侵。
二審認定，梁一開始是計畫強制性交、強盜，過程中萌生殺人犯意，以繩圈緊勒鍾女脖子致死，還取走錢財購物，拿鍾女手機抵充加油費，隔日下午將鍾女遺體推落至阿蓮區大崗山邊坡。
今年6月三審，最高法院雖撤銷原死刑判決，但強制性交未遂、遺棄屍體罪，法院駁回上訴，維持原判兩年10月、兩年徒刑定讞。
日前，高等檢察署高分檢針對梁男9月30日強制性交未遂、10月29日遺棄屍體2罪，向高分院聲請併執行刑，法官審酌梁男罪質不同，犯罪手段、侵害法益相異，當時整體犯罪對社會危害程度非輕，依數罪併罰定執行刑規定所採取限制加重原則，從重併處4年4月，仍可抗告。
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