準司法官問已婚男同學「你有17？」 受訓資格確定飛了

吳姓男子通過司法官考試後，在司法院學院受訓期間性騷擾已婚的徐姓男學員被記2次申誡，又擅自登入徐的電子信箱高達72次，並刪除郵件，再記2次大過，因而被廢止司法官受訓資格；吳不服退訓處分提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴。吳上訴，最高行政法院駁回確定。

吳2018年考上司法官，2019年8月26日起參加為期2年的司法官第60期職前訓練，期間他愛慕已婚的徐，涉偷拍徐只穿內衣或內褲的照片，還透過LINE詢問徐的生殖器長度，「你有17？」被司法官學院記2次申誡，並禁止他受訓期間以任何方式接觸徐。

吳事後到高雄少年及家事法院學習期間，和徐先後使用同一台電腦，他發現電腦記有徐電子信箱的帳號、密碼，在1個月內擅自登入徐的電子信箱高達72次，還動手刪除部分信件。

司法官學院記他2大過處分，召開訓練委員會決議廢除受訓資格，並報請公務人員保障暨培訓委員會核處，他不服處分提行政訴訟。吳主張，司法官訓練規則、獎懲要點欠缺母法授權而無效，並認為委員會組成違法，時任司法官學院院長為迴避，處分有瑕疵。

吳認為高少家法院違反司法院資安管理要點規定，未清除公務電腦中重要個人資料，就將電腦交給他使用，且他的過錯未達情節重大程度，請求撤銷退訓處分。

北高行認為，吳因性騷擾案件被台北市政府裁罰1萬元，確實有性騷擾徐，且瀏覽、刪除郵件，也嚴重侵犯徐的個人隱私，認定吳品行操守不良，情節嚴重，保訓會綜合各項事證判斷，廢除吳的受訓資格，認事用法沒有違誤，判決吳敗訴。