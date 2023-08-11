監委兒、長榮大學前副教授被控性侵女同志 最終逆轉獲判無罪確定

監察委員蔡崇義兒子、長榮大學前副教授蔡尚恩被控趁女同志吃助眠藥物入睡時性侵得逞，害女同志罹患精神疾病、自殘，一審依強制性交罪判刑3年6月，二審逆轉改判蔡無罪，最高法院駁回上訴，判蔡無罪確定。

檢方起訴指出，蔡尚恩2017年5月16日在PTT以「徵女，台南，徵金融或英文相關的朋友」為標題徵友，女同志因對投資有興趣而回應，兩人交換LINE帳號，同年7月28日首度見面，7月31日晚間相約第二次聚會，直到隔天凌晨1時許，蔡以繼續聊投資話題為由，前往女同志住處持續聊天至凌晨約4時許，蔡藉口隔天要去找指導教授、回家會遲到，要求女同志讓他留宿。

女同志相信蔡的職業和信仰，且在閒聊時告知蔡自己的性向，不疑有他答應讓蔡住下來，女同志便回臥室服用助眠藥物後入睡；蔡獨自在客廳休息，但他見女方房門未上鎖，認為孤男寡女共處一室有機可乘，闖入房間先撫摸女同志下體，並不顧女方驚醒抵抗，再強行用手指性侵。

女同志因性向關係，從未與男性有過任何肢體接觸，突遭蔡以手指性侵，深感羞恥、骯髒與崩潰，造成她罹患憂鬱症、創傷後壓力症候群而自殘，在伴侶程陪伴引導下就醫並報警處理。

蔡否認犯行，供稱兩人於2017年6月間開始交往，是男女朋友關係，女方已帶他去自己住處多次，兩人也發生過好幾次性行為，且他家離女方家很近，無需藉口留宿女方住處；兩人交往期間，他從未跟女方提自己的宗教仰、家庭背景，對方僅知道他的職業，他直到女方友人闖入住處後才知道對方是女同志。

台南地方法院一審認定蔡不尊重女方性自主決定權，嚴重侵害人格權益，造成心理創傷，犯後還飾詞狡辯，欠缺悔意，依強制性交罪判刑3年6月。

案件上訴，二審認為女同志證言屬於單一證詞，仍須其他證據補強，但其餘證人證述是聽女同志轉述，而非親身見聞，且從蔡和女同志間的對話紀錄，也難認蔡有坦承性侵。

二審指出，女同志在案發前曾因感情困擾、投資期貨獲利不如預期等壓力，而情緒低落、憂鬱，並試圖輕生，根據醫師證述及心理衡鑑結果，也無法認定女同志的負面情緒是蔡性侵所致，認為罪證不足，改判蔡無罪；最高法院認為二審判決沒有違誤，駁回檢方上訴，全案確定。