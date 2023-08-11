上市遊戲商好心捐隔離衣給台大醫院 廠商卻混雜牌出貨 4人遭訴

某上市遊戲商2021年6月疫情期間，向上市紡織大廠得力實業採購15萬件醫療用隔離衣捐給台大醫院，竟遭得力總經理郭哲宇、業務經理陳崇儉，聯合其他供貨商彭政閔、林慕臻，以部分未經衛福部許可的他牌隔離衣充數交貨。台北地檢署今依刑法詐欺、虛偽標記及違反醫療器材管理法冒用合法醫療器材名稱等罪起訴4人。

2021年6月2日，該上市遊戲商因疫情嚴峻，全國醫療院所儲備資源大量消耗、醫護量能吃緊，又得知台大醫院光隔離衣月需求量就超過 10 萬件，因此決定捐出15萬件醫療級隔離衣給收治大量重症病患的台大醫院，紓緩其醫療物資壓力。

經該遊戲商以每件46元、共724.5萬元的金額，向郭、陳等人採購具有衛福部專案許可的醫療用隔離衣，後來兩人發現公司產能不足，無法交付足量隔離衣，於是找上同行彭、林二人，以他牌隔離衣混充交貨。甚至福發向同行轉包的採購價每件僅42.5元，轉手後又可再賺一手。