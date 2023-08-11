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泰達幣詐盜案主嫌逃過羈押後人間蒸發 檢警再度展開追緝

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

賴姓男子等人7月初詐盜虛擬貨幣商，檢警陸續逮回4人，士林地檢署聲押主嫌賴男，但士林地院裁定20萬元交保，檢方抗告成功，士院再開羈押庭時，賴男卻已人間蒸發，顯已逃亡，檢警再度展開追捕。

全案源於7月1日，賴男與謝姓、曹姓、李姓同夥配合，與幣商約定以780萬元現金面交虛擬貨幣「泰達幣」24萬枚，雙方在台北市大同區重慶北路見面後在汽車上交易，謝男見王姓幣商轉出泰達幣後，持槍搶回已交出的780萬元現金，犯後逃逸。

檢警7月間陸續追回4人，謝男指稱賴男策畫犯案，槍枝也是賴男提供，檢方同時查出主嫌賴男將手機丟棄，逃逸後想去金門，懷疑是打算逃跑出境，認賴男有逃亡、滅證之實，對賴男聲押禁見，令謝男10萬元交保、曹男限制住居、李男請回。

然法官認為，此案共犯皆到案，無羈押必要，裁定賴男20萬元交保，檢方日前抗告成功，高院7月底裁定發回更裁，士院7月27日再開羈押庭，賴男卻遲未現身，法院事後派員拘提賴男，賴的住處也不見人影，目前檢警再度展開追緝，全力追捕賴男到案。

士院再開羈押庭時，賴男卻已人間蒸發，顯已逃亡，檢警再度展開追捕。圖為士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士院再開羈押庭時，賴男卻已人間蒸發，顯已逃亡，檢警再度展開追捕。圖為士林地檢署。記者李隆揆／攝影

虛擬貨幣 泰達幣

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