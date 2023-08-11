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行人地獄帝王條款…他未踩在斑馬線上被撞飛 高雄女不讓行人仍罰6千

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄楠梓昨天上午7時41分許，30歲韓姓女子駕車行駛至楠梓區興楠路與常德路口前，因未注意走在斑馬線旁正穿越馬路的18歲鄭姓男子，將他撞飛，所幸鄭男僅輕傷送醫並無大礙。韓女因「汽車未停讓行人」，最輕也得挨罰7200元。

這起汽車撞飛路人的車禍事故，發生在交通尖峰時段，當時正下著小雨，韓女雖無酒駕，但疑似在左轉時，未注意在斑馬線旁穿越馬路的行人鄭男，楠梓分局指出，詳細肇責尚需調查後送交通大隊分析研判。

警方提醒，「汽車未停讓行人」可處6000元罰鍰，若因肇事致人受傷或死亡，最重可處3萬6000元罰鍰。車輛行經路口前，應先在停止線前減速，注意往來人車，遇有行人穿越馬路時，務必暫停並與行人保持3米以上距離，確保用路安全。

高雄女子騎車路口左轉未注意行人，差點惹大禍。記者古和純／翻攝
高雄女子騎車路口左轉未注意行人，差點惹大禍。記者古和純／翻攝
高雄女子騎車路口左轉未注意行人，差點惹大禍。記者古和純／翻攝
高雄女子騎車路口左轉未注意行人，差點惹大禍。記者古和純／翻攝

行人地獄 路口不停讓行人

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