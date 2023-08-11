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台南騎士撞上路肩曳引車尾不治 司機「挨罰吊照」訴訟卻大逆轉

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

林姓司機1年前將曳引車停放在中油官田工業區站前對向南向車道路肩，萬姓男子騎機車穿越加油站時撞擊其左後車尾當場死亡。林被依妨礙人車通行處停車裁罰1200元、吊照，然而，法官參酌當時車流，及車禍主因騎士機車跨壓或緊靠路面邊線行駛且未注意車前狀況所致，撤銷處分。

據調查，事故後警方到場處理，經台南市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，認萬越級駕駛普通重型機車，未注意車前狀況，為肇事主因。林駕駛營業大貨車，占用車道停車，妨礙交通，為肇事次因。

因此，警方依違反道路交通管理處罰條例中在顯有妨礙人車通行處所停車、違反道路交通安全規則肇事致人死亡的違規事實，製單舉發。台南市府交通局處罰鍰1200元、吊銷駕駛執照及1年內不得考照。至於林犯過失致死，經檢方起訴，台南地院判處6月徒刑，緩刑3年確定。

林不服提行政訴訟，指依道交管理處罰條例規定「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車」，指車輛停放致使他人無法通行或需繞道而行才符合構成要件。他說，曳引車是停放在工業路南向車道路肩，該處並無禁止停車標誌、標線，且南向車道畫分內外車道，有相當空間供車輛通行。

交通局指出，經行車事故鑑定書鑑定認林有「占用車道停車，妨礙交通」，參照中油加油站監視器影像，林曳引車停放在違規地點，本應採取必要安全措施，且已占用道路相當寬度，妨礙公眾通行。

台南地院指出，林曳引車停放地點，並非禁止停車處所，雖曳引車有左側極少車身跨至外側車道，惟依車身超出範圍，參照事故前後行經該處車流狀況，事故前40秒內有4輛機車以同於萬男機車車速，以未減速狀態安全行經該曳引車左側，客觀上難認林車已妨礙外側車道通行情形。

且依監視器影像與事故現場資料，該事故發生應是萬男機車跨壓或緊靠路面邊線行駛且未注意車前狀況所致，難以該事故發生，即認定林停車「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車」違規行為，法官撤銷原處分。

台南地院法官參酌案發當時車流，及車禍主因騎士機車跨壓或緊靠路面邊線行駛且未注意車前狀況所致，撤銷對曳引車司機罰鍰及吊照的處分。圖／本報資料照
台南地院法官參酌案發當時車流，及車禍主因騎士機車跨壓或緊靠路面邊線行駛且未注意車前狀況所致，撤銷對曳引車司機罰鍰及吊照的處分。圖／本報資料照

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