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持假測試報告騙驗收 矯正署防彈背心供貨商詐欺起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

法務部矯正署2020年間，辦理公開招標，採購供7個監所管理員使用的181件防彈背心，防彈等級須符合美國國家司法研究院規定，內外襯議亦有特定標準，不料得標廠商尚極實業負責人林聖哲，竟拿先前其他標案的合格驗收文件魚目混珠，使矯正署誤認合格而通過驗收，藉此詐得119萬餘3780元，今遭台北地檢署依詐欺罪起訴，並求處重刑。

2020年8至12月間，矯正署替包括台中看守所在內的7個監所，分別辦理7件防彈背心採購案，並規定投標者須符合美國國家司法研究院「防彈背心防彈性能測試標準0101.06」的「ⅢA」等級，背心內外襯也有指定規格標準。

但林男得標後，卻提供一份2019年其父在另件採購案，送交美國懷特實驗室的測試報告，謊稱防彈背心均已達標準。同時他明知防彈背心原料非韓國曉星公司生產，仍出具像該公司購買AT防彈纖維布的訂購單、進口報單和原廠證明書等文件，藉此謊稱背心內外襯材質符合標案要求標準。

檢廉獲報後著手偵辦，林男到案後不僅否認犯行，還拒絕將尚極供貨的防彈背心送驗。檢察官認為，林男已不同標案的測試報告魚目混珠，枉顧執法人員生命安全，惡性重大，且犯後態度不佳，因此建請法院重判。

矯正署採購防彈背心，遭得標廠商尚極實業負責人林聖哲持假資料通過驗收，林男遭北檢依詐欺罪起訴。圖／聯合報系資料照片
矯正署採購防彈背心，遭得標廠商尚極實業負責人林聖哲持假資料通過驗收，林男遭北檢依詐欺罪起訴。圖／聯合報系資料照片

詐欺

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