持假測試報告騙驗收 矯正署防彈背心供貨商詐欺起訴

法務部矯正署2020年間，辦理公開招標，採購供7個監所管理員使用的181件防彈背心，防彈等級須符合美國國家司法研究院規定，內外襯議亦有特定標準，不料得標廠商尚極實業負責人林聖哲，竟拿先前其他標案的合格驗收文件魚目混珠，使矯正署誤認合格而通過驗收，藉此詐得119萬餘3780元，今遭台北地檢署依詐欺罪起訴，並求處重刑。

2020年8至12月間，矯正署替包括台中看守所在內的7個監所，分別辦理7件防彈背心採購案，並規定投標者須符合美國國家司法研究院「防彈背心防彈性能測試標準0101.06」的「ⅢA」等級，背心內外襯也有指定規格標準。

但林男得標後，卻提供一份2019年其父在另件採購案，送交美國懷特實驗室的測試報告，謊稱防彈背心均已達標準。同時他明知防彈背心原料非韓國曉星公司生產，仍出具像該公司購買AT防彈纖維布的訂購單、進口報單和原廠證明書等文件，藉此謊稱背心內外襯材質符合標案要求標準。