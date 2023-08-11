影／改裝機車車燈「閃瞎」對街員警 高雄男直呼：完蛋了

邱姓男子半夜騎機車外出買消夜，因改裝車車燈閃爍太炫，在高雄鳳山區中山路停等紅燈，引對街巡邏警網注意攔查，警方聞到邱身上有酒味，經酒測高達每公升0.38毫克，邱被上銬直呼「完蛋了」！

警方指出，邱姓男子（30歲）前天凌晨零時許騎乘機車外出買消夜，在鳳山區中山路路口停等紅燈時，因邱男機車改裝，車燈燈光不停閃爍，吸引鳳崗派出所巡邏員警注意。

警方趨前攔查邱男，詢問「車怎麼改成這樣？」靠近邱男時，聞到他身上飄散酒氣，邱男坦承稍早前有喝了3瓶啤酒，因肚子餓了想買消夜回家吃。

警方對邱男告知酒測權利後，對邱施以酒測，結果酒測值高達每公升0.38毫克，邱見酒測值超標，嚇得張大嘴巴露出驚訝的表情頻問「會去警察局嗎？」深怕直接被抓去關，直呼「完蛋了」，警詢後，依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

另邱男改裝機車違規部分，警方依道路交通管理處罰條例第16條1項2款，汽車除頭燈外之燈光、雨刮、喇叭、照後鏡、排氣管、消音器設備不全或損壞不予修復，或擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全，開出可處900元至1800元罰單。