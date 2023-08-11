男子眼紅企業家贈警特斯拉竟恐嚇遭判刑 二審結果出爐

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄傅姓男子僅因去年3月底媒體報導陳姓、吳姓企業家捐贈特斯拉給警局，認為有利可圖，接連寄送恐嚇信給二人，要求陳、吳供他股份、轎車、金錢等，讓被害人心生畏懼進而報警，一審判傅男1年徒刑，傅不服上訴二審遭駁回，並不得抗告。

檢方指出，傅男覬覦陳、吳二人財力，竟密接時間、地點，以傳真、郵寄等方式，12度寄送恐嚇信及明信片至陳男住家及陳、吳分別設在湖內的公司，嚇得陳、吳二人及陳公司鄭姓總務報案求助。

「憑你們也敢跟司法鬥？血流成河了！」傅信件中內容不僅濫行提告，威脅陳、吳二人後續有接不完的芭樂票，並恐嚇二人會被關到躺著出來等，欲加害對方名譽、自由、財產等，並向吳索討凌志汽車及每月20萬元等。

一審判決書指出，傅在信件中以「被司法追殺」、「工廠倒攤」、「遭路」、「受刑事處罰而被關」、「遭沒收款項」等陳述內容，傳達將對2人自由、財產及名譽有所危害，並明確供稱，2人若給予股份、轎車、金錢，就不對2人提出告訴。

此外，傅還在信件中，戲稱被害人為「陳○鼠」，以「過街人人喊剁」、「硬要玩玩4泥鼠」等文句，明示、暗示要加害陳男性命，欲迫使陳男交付財物無訛。

檢方說明，傅男雖與被害人皆素不相識，但他覬覦二人財力，寄信傳達要對二人不利，並拒絕警方到案說明，稱中華民國法律為惡法，且在橋頭地院年底當庭釋放後，傅未思反省，2個月後竟又再寄恐嚇信，挑釁意味濃厚，讓被害人心生極大恐懼及困擾。

法院考量，傅男前有侮辱公署及傷害等前科，素行非佳，一審將他判刑1年；由於，傅不服上訴，二審高分院日前做出判決，不僅駁回傅男上訴，還不得抗告上訴第三審法院。

高雄在地老闆捐贈2輛共300多萬元的特斯拉電動車給警分局，做為員警抓犯人的新代步工具，沒想到竟因此成了傅姓犯嫌覬覦的對象。本報資料照片
高雄在地老闆捐贈2輛共300多萬元的特斯拉電動車給警分局，做為員警抓犯人的新代步工具，沒想到竟因此成了傅姓犯嫌覬覦的對象。本報資料照片

恐嚇 司法 財產

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