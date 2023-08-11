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18年前烏龍案遭冒名坐冤獄 她獲刑事補償53萬
新竹泰雅族女子「阿淑」十八年前被偷機車竊賊「阿夢」冒名，害她服五個月冤獄，二○二○年阿夢另案被逮比對指紋才曝光，為此檢察總長替阿淑提非常上訴但遭最高法院駁回，阿淑再提刑事補償。台中地方法院認定，在欠缺法律明確規定下，自得類推適用刑事補償，判補償阿淑五十三萬多元。
四十五歲的阿淑僅國小畢業，經濟、家庭均弱勢，二○○二年阿夢在台中偷機車被抓，冒用阿淑名義騙過警方，再經檢方聲請簡易判決處刑，台中地院同年依竊盜罪判五月徒刑、緩刑三年。阿夢對緩刑負擔置之不理，緩刑遭撤銷，導致阿淑在不知情的情況下遭通緝、發監，坐了五個月冤牢。
二○二○年阿夢另案被抓，警方比對她指紋竟和阿淑一樣，這才扯出十八年前的烏龍案；時任檢察總長江惠民替阿淑提非常上訴，最高法院則以台中地院未裁定更正被告姓名並送達阿夢，以原判決「尚未確定」為由駁回。
去年八月二日，中院裁定更正當年判決對象、年籍資料為阿夢，阿淑再向中院提刑事補償，主張自己遭冒名誤受刑罰，應從優以每日五千元折算一日。
中院審酌阿淑無端遭判決，二○○四年八月廿九日至二○○五年一月廿九日入獄，本身沒有過錯，且當年入監才廿六歲，枉受牢獄之災，認定每日三千五百元適當，她共入獄一百五十三日，判補償五十三萬五千五百元，可覆審。
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