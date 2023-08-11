聽新聞
test
0:00 / 0:00

18年前烏龍案遭冒名坐冤獄 她獲刑事補償53萬

聯合報／ 記者曾健祐王宏舜／台中報導

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
新竹泰雅族女子「阿淑」十八年前被偷機車竊賊「阿夢」冒名，害她服五個月冤獄，二○二○年阿夢另案被逮比對指紋才曝光，為此檢察總長替阿淑提非常上訴但遭最高法院駁回，阿淑再提刑事補償。台中地方法院認定，在欠缺法律明確規定下，自得類推適用刑事補償，判補償阿淑五十三萬多元。

四十五歲的阿淑僅國小畢業，經濟、家庭均弱勢，二○○二年阿夢在台中偷機車被抓，冒用阿淑名義騙過警方，再經檢方聲請簡易判決處刑，台中地院同年依竊盜罪判五月徒刑、緩刑三年。阿夢對緩刑負擔置之不理，緩刑遭撤銷，導致阿淑在不知情的情況下遭通緝、發監，坐了五個月冤牢。

二○二○年阿夢另案被抓，警方比對她指紋竟和阿淑一樣，這才扯出十八年前的烏龍案；時任檢察總長江惠民替阿淑提非常上訴，最高法院則以台中地院未裁定更正被告姓名並送達阿夢，以原判決「尚未確定」為由駁回。

去年八月二日，中院裁定更正當年判決對象、年籍資料為阿夢，阿淑再向中院提刑事補償，主張自己遭冒名誤受刑罰，應從優以每日五千元折算一日。

中院審酌阿淑無端遭判決，二○○四年八月廿九日至二○○五年一月廿九日入獄，本身沒有過錯，且當年入監才廿六歲，枉受牢獄之災，認定每日三千五百元適當，她共入獄一百五十三日，判補償五十三萬五千五百元，可覆審。

檢察總長 最高法院 泰雅族

延伸閱讀

35名死刑犯能翻盤重審？連身條款違憲與否 憲法法庭14日宣示判決

18年前坐冤獄終昭雪...弱勢原民女罕見獲刑事補償53萬

收錢幫廠商加速估驗 台南市府員工繳回賄款又捐公益獲緩刑

神明指示別戴套他照做 男網友見小頭沒穿「雨衣」怒提告

相關新聞

「奧運女警」紀淑如被指勾引名醫 刑大調查揪出檢舉人亂指控

曾獲2000年雪梨奧運跆拳銅牌，時任刑大警務員的紀淑如，被何姓女子投訴介入何女與龔姓名醫的感情，紀淑如認為何女指控不實，...

18年前坐冤獄終昭雪...弱勢原民女罕見獲刑事補償53萬

新竹泰雅族女子劉淑萍僅國小畢業、經濟弱勢，曾因另名女子劉夢萍偷機車冒用她名字，害她18年前僅26歲坐了5個月冤獄，曝光後...

18年前烏龍案遭冒名坐冤獄 她獲刑事補償53萬

新竹泰雅族女子「阿淑」十八年前被偷機車竊賊「阿夢」冒名，害她服五個月冤獄，二○二○年阿夢另案被逮比對指紋才曝光，為此檢察...

在陸辦卡被當詐團坐牢 女返台討清白

曾姓女子五年前在大陸辦了六張銀行卡後交給當地旅行社領隊，遭公安視為電信詐欺集團成員，鄭州市中原區人民法院判六月併科罰人民...

擴大取締 台中查獲累計180件違規「欠稅霸王車」

台中區監理所聯合台中市警局交通大隊查扣欠稅違規註銷車輛，其中一輛違規180件、遭罰約8.3萬元、欠稅約9萬元的「霸王車」...

新北前副議長陳文治又出事 涉詐領上百萬助理費被搜索

新北市民進黨前副議長陳文治因涉嫌向拆除大隊關說，被新北地檢署依圖利罪起訴，案件正在新北地方法院偵辦中。今天又傳陳文治因在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦