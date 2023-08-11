在陸辦卡被當詐團坐牢 女返台討清白

曾姓女子五年前在大陸辦了六張銀行卡後交給當地旅行社領隊，遭公安視為電信詐欺集團成員，鄭州市中原區人民法院判六月併科罰人民幣一萬元，執行完畢才獲釋。曾女返台後遭檢方起訴，一審判二月併科新台幣一萬元罰金但免除刑之執行，她自認清白上訴，二審認證據不足，改判無罪。

曾女說，二○一九年六月十五日由江姓領隊帶領，指導辦理銀行卡，當晚吃完飯回到酒店，在領隊房間內，領隊說要把銀行卡交給他保管時，公安就進來抓人了；銀行卡未供他人使用，當下就被沒收、由銀行註銷。

她說，當時是為網拍需要使用支付寶才辦卡，要交給領隊保管時，也沒給密碼，當下就被抓，何來洗錢詐騙？雖然雲林地院免除刑之執行，她「請求法官還一個清白」。

檢方調查，曾女二○一九年六月在大陸辦了六張銀行卡交給江姓領隊（詐團成員），但還未詐得財物，即在河南省鄭州市某酒店遭當地公安查獲。

台南高分院指出，起訴書所指曾女有三人以上詐欺取財未遂犯行，雖有曾女偵查及原審審理中的自白，但起訴書內僅有被告自白及她在大陸受判決、執行紀錄，沒有被害人因詐欺而受損害的事證資料，檢察官也未提出該詐欺集團確有對被害人施詐的證據。

台南高分院指對岸法院判決也未列出任何遭集團詐欺的被害人，僅以「根據全國反電信詐騙平台查詢，已查實與江等人此前辦理的銀行卡有關的電信詐騙案件數起」作為認定依據，既查無其他證據足認被告確有參與詐欺集團、與同夥詐欺未遂，曾女自白不能作為認定犯罪的唯一證據。