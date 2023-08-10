郭哲敏被聲押禁見　法院明將開強制處分庭

涉及巨額地下匯兌洗錢被新北地檢署通緝逃亡，又因開會館招待多名檢警引爆「八八會館之亂」的主嫌「小明」郭哲敏，今天下午在警調戒護下自泰國首都曼谷遣返回台，檢方稍早訊問完畢，向新北地方法院聲請收押禁見，新北院將於明天開強制處分庭審理。

因涉及地下匯兌案逃亡海外的郭哲敏，上月27日在泰被警方逮捕，由於泰國當時正在放連假，發布通緝的新北地檢署與法務部調查局新北市調查處、刑事警察局多次開會討論，並與泰方斡旋，最後敲定今天將郭遣返，他在警調的重兵戒護下被遣返回國，隨後送往新北地檢署歸案。

檢方稍早訊問完畢，認為郭哲敏涉嫌銀行法等罪嫌重大，且有逃亡、串供、湮滅證據之虞，向法院聲請收押禁見，新北院將於明天開強制處分庭審理。

據了解，郭在逃亡海外時多次持買來的柬國護照往返柬國與泰國，都沒被兩國警方查獲。郭被洩密案目前由新北檢調查，官警瀆職案由台北地檢署偵辦。

而郭哲敏的貼身祕書和小弟陳品言、張旭昇，都因地下匯兌案遭新北檢通緝後，前者潛逃國外，後者則在國內竄逃，但郭男確定將返台後，陳品言先與台灣律師聯繫打算投案，8號自柬埔寨入境台灣至調查局投案；同一天，郭哲敏另一名遭通緝的親信張旭昇也主動前往投案，兩人雙雙遭檢方聲押禁見獲准，檢調不排除兩人投案原因是郭哲敏被逮將返台。

據調查，郭哲敏2018年經營線上博弈集團，指派手下進行地下匯兌洗錢，由親信杜韋蓁擔任大帳房，該集團經手匯兌金額至少上百億元，但檢方清查掌握至少27億元，估計不法獲利上億元。

檢方指出，郭哲敏後來勾結詐騙集團，2020年與創立PG Talk的林秉文合作，讓郭能將詐騙所得的PG點數，在PG Talk上兌換成台幣或虛擬貨幣，藉此手法洗淨詐騙所得，新北檢依違反銀行法等罪起訴林秉文共18人。