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擴大取締 台中查獲累計180件違規「欠稅霸王車」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中區監理所聯合台中市警局交通大隊查扣欠稅違規註銷車輛，其中一輛違規180件、遭罰約8.3萬元、欠稅約9萬元的「霸王車」。 台中區監理所說，今聯合法務部行政執行署台中分署及台中停管處簽定合作意向書，透過LINE群組即時通報，鎖定註銷車及欠稅霸王車地點，擴大取締吊註銷車。

台中區監理所說明，監理所過去與台中警方、停管處合作稽查註銷車輛，每月將資料引入停管處平台，並由收費員巡邏時，比對平台上的註銷車輛；行政執行署主要稽查違規、欠稅大戶，部分車輛既是吊註銷車，且又有違規欠稅，透過簽定合作意向書，將行政執行署資料導入平台，可一同稽查。

台中區監理所所長楊聰賢說，統計去年至今年7月，台中攔查、拖吊2675件註銷車，開立罰單金額約963萬元，未來導入行政執行署資料跨機關合作，可擴大取締攔查吊註銷車輛及欠稅霸王車，維護交通正義。

楊聰賢提醒，原逾檢註銷車牌繳回後可立即領牌，交通新制7月上路後，依「道路交通管理處罰條例」第66條，其汽、機車牌照遭吊銷或註銷者，須滿6個月，且經公路主管機關檢驗合格後，始得再行請領，呼籲民眾不要心存僥倖，盡速繳回號牌，避免違規受罰。

台中區監理所聯合台中市警局交通大隊查扣欠稅違規註銷車。圖／台中區監理所提供
台中區監理所聯合台中市警局交通大隊查扣欠稅違規註銷車。圖／台中區監理所提供
台中區監理所聯合台中市警局交通大隊查扣欠稅違規註銷車。圖／台中區監理所提供
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罰單 台中市

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