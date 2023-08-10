擴大取締！台中查獲累計180件違規「欠稅霸王車」

台中區監理所聯合台中市警局交通大隊查扣欠稅違規註銷車輛，其中一輛違規180件、遭罰約8.3萬元、欠稅約9萬元的「霸王車」。 台中區監理所說，今聯合法務部行政執行署台中分署及台中停管處簽定合作意向書，透過LINE群組即時通報，鎖定註銷車及欠稅霸王車地點，擴大取締吊註銷車。

台中區監理所說明，監理所過去與台中警方、停管處合作稽查註銷車輛，每月將資料引入停管處平台，並由收費員巡邏時，比對平台上的註銷車輛；行政執行署主要稽查違規、欠稅大戶，部分車輛既是吊註銷車，且又有違規欠稅，透過簽定合作意向書，將行政執行署資料導入平台，可一同稽查。

台中區監理所所長楊聰賢說，統計去年至今年7月，台中攔查、拖吊2675件註銷車，開立罰單金額約963萬元，未來導入行政執行署資料跨機關合作，可擴大取締攔查吊註銷車輛及欠稅霸王車，維護交通正義。