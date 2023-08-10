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35名死刑犯能翻盤重審？連身條款違憲與否 憲法法庭8/14宣示判決

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

35名死刑犯主張更二審上訴最高法院，由同一法官審理以致被判死，認為「連身條款」分案實施要點違反公平法院原則，而聲請釋憲，憲法法庭去年舉行不公開說明會，歷經10個月時間審理，將於8月14日下午3時宣示判決；連身條款若違憲，死囚將獲重新審理的機會。

最高法院分案規則中「更二連身條款」則是案件經二次以上發回更審，再上訴最高法院，也由同一法官審理，除非法官調動或退休才能換人。

憲法法庭以被控貪汙的前唐榮鐵工廠公司營建部經理劉政哲，聲請認為「非常上訴案的法官曾參與前案審理」違憲為主案，其他大法官手上的相關案件「全丟出來」，也包括死囚聲請連身條款釋憲案，共計52案；除死囚外，還包括犯下貪汙案的民進黨前立委高志鵬。

憲法法庭2022年10月24日開說明會，雖劉政哲是主案，但說明會焦點卻圍繞攸關死刑犯「更二連身」條款，死囚也因聲請釋憲，暫停執行死刑，聲請人委任律師和最高法院、司法院刑事廳代表當庭舌戰。

律師團認為連身條款違反公平法院、法定法官原則；死囚黃春棋委任律師翁國彥引司法院統計年報，指1994年至2008年最高法院撤銷發回率約百分之30至45，沒有因更二連身條款降低發回率，不應限制人民訴訟權，最高法院不自為判決才造成連身條款出現。

最高院法官吳秋宏當時表示，電腦抽籤三次，「還能說是恣意指定？」法治國審判期間要合理；司法院1987年兩度請最高法院試辦更二連身條款，因司法院函令有行政指導、拘束效力，且釋字第178號解釋已說明法官迴避條件，最高法院即辦理。

專家身分出席的教授何賴傑認為，如按隨機方式分案，又回到原一庭，不違反公平法院原則，更二連身方式會落入原來合議庭，恐違反法定法官、公平客觀性。

憲法法庭。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭。圖／聯合報系資料照片

最高法院 司法院 死囚

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