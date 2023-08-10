南港輪胎前副總也捲內鬼案 收回扣害公司多付623萬今判4年10月

南港輪胎前副總經理胡文埕利用職務機會向廠商收受回扣，導致公司受有623萬8000元採購成本損失，檢方依違反證券交易法特別背信罪起訴，台北地方法院今判胡4年10月徒刑，可上訴。

南港輪胎2014年間爆發內鬼案，前資材部經理陳啟清利用掌管採購權職務的機會，20年間收受5億餘元回扣，被判刑5年、併科罰金1500萬元定讞；公司進一步清查，發現2014年初申請退休的胡文埕也涉嫌收回扣。

檢方2016年間搜索約談胡，而有多家廠商作證曾給胡回扣，其中有廠商將回扣成本轉嫁至報價單上，造成南港輪胎受有損害，檢方依依違反證券交易法特別背信罪嫌起訴。

台北地院認為，胡文埕1976年起任職於南港輪胎公司，先後歷任公司不同單位股長、課長、副廠長、協理兼廠長，之後經董事會決議升為執行副總經理，負責公司模具部品、機械設備等採購業務，深受公司經營階層信賴。