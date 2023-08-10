涉偽造超跑合約 88會館案檢舉人判刑2年4月

潛逃海外的「88會館」負責人郭哲敏今天下午押解回台，當初向警政署政風室檢舉郭哲敏洗錢、貪瀆的李姓男子，則因涉嫌偽造買賣超跑合約，日前遭士院判刑2年4月。

士林地方法院判決書指出，李男為某家超跑租賃有限公司負責人，民國109年9月9日以公司名義與投資人簽訂投資合作保證合約書，約定由投資人出資，李男負責車輛經營、買賣等事宜。

李男佯稱公司要購買4輛超跑，投資人陸續匯款共計新台幣6950萬元至李男指定的帳戶；李男為取信投資人，偽造汽車買賣合約書、新領牌照登記書、車主資料等文件交付投資人；因投資人察覺有異，李男犯行因此曝光。

李男向法院坦承犯行，辯稱款項是支應超跑公司業務周轉；士院認為，李男破壞文書信用性，使交通監理機關受到損害，實屬不該，考量李男坦承犯行、非無悔意，依偽造文書、詐欺取財等罪判處有期徒刑2年4月。

判決指出，李男已清償投資人3450萬元，經強制執行程序，也清償投資人990萬819元，均屬合法發還犯罪所得，經扣除清償款項，未扣案犯罪所得2509萬餘元均沒收。全案可上訴。