5筆1500元！他創建「房仲神器」資料庫 大量兜售民眾個資判1年4月

男子蘇熠宸、黃兆城非法蒐集大量民眾個人資料，建立「people」資料庫，架設個人資料查詢平台，再透過LINE向12名房仲兜售，每查詢5筆個資收費1350至1500元不等，一審依違反個人資料保護法判刑1年4月，併科罰金10萬元，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，仍可上訴。

黃兆城一審被依個人資料保護法非法利用個人資料罪，判刑6月得易科罰金之刑，沒收1萬5000餘元犯罪所得，他和檢方均未上訴而定讞。

蘇曾擔任過房仲，2014年非法取得裝有全國大量自然人姓名等個資「people」搜尋系統的筆記型電腦，他將系統那個資下載存在電腦中建立資料庫；2017年間，蘇曾被警方查獲提供檔案給房仲付費購買，而檔案全被查扣沒收。

蘇因缺錢花用，利用原有的儲存硬碟，與黃共同架設個資查詢平台，2020年起透過手機LINE暱稱「房仲開發幫手」、「小幫手」向12名房仲兜售，每查詢5筆個資收費1350至1500元不等。

新北地方法院一審依違反個人資料保護法判蘇1年4月徒刑，併科罰金10萬元，蘇針對量刑部分上訴，請求法院累犯不予加重、從輕量刑。

高院認為蘇先前已犯同類型案件被判刑定讞並執行完畢，與本案犯罪型態、侵害法益相繫，可見蘇對刑罰反應力薄弱，一審依累犯規定加重其刑，沒有違誤；蘇僅因收入不足，恣意大規模利用未經他人同意的個資營利，欠缺尊重他人隱私及人格權的觀念。

高院考量蘇將檔案資料庫交給黃架設網路平台，供房仲付費查詢牟利，非法利用個資規模龐大，且蘇處於主導地位，獲得大部分犯罪所得，駁回蘇的上訴，維持一審判決。