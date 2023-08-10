「萬源娛樂」誆求職者赴柬埔寨詐騙 沒60萬別想贖身

桃園地檢署偵辦柬埔寨詐騙案，發現「萬源娛樂」集團以高額獎金利誘國人出國工作，實則逼迫被害人行騙及招攬其他被害人，還以電擊、關黑屋等方式控制行動，共26人受害。檢察官去年起訴該集團人事部何姓組長4人，案經桃園地院審理，4人被依妨害自由等罪判刑，最重面臨12年刑期，均可上訴。

檢方起訴指出，該組織分工細膩，人事部何姓組長對外宣稱公司高底薪、高獎金且性質單純，誘騙國人赴國外工作。後勤組則分兩批人，蔡姓男子與詹姓女子負責求職者出國前旅宿、國內機場接送和變造新冠疫苗接種記錄卡，楊姓男子則是在柬埔寨負責電腦維修和控管求職者行騙。

該組織號稱工作內容單純，實則誘騙國人赴國外行騙，且設有業績門檻，若未成功招募他人赴柬埔寨，將沒收護照和限制行動，除非給付台幣60萬元贖金，否則無法返國。此外，該集團對反抗者也施以暴力手段，除了毆打、電擊和黑屋禁閉，成員教戰守則對反抗者更有「轉賣他處」辦法。

檢方指出，全案有26人受騙出國，另有2人在出國前被救出，除了何姓男子等人涉犯詐欺、妨害自由等罪起訴，尚有劉姓主嫌和多名幹部另案偵辦中。

審理時，何、楊2人坦承不諱，蔡、詹2人則稱自己只有偽造疫苗接種紀錄，變成以為出國是從事博弈業務，但由於4人有LINE聊天群組，也有提到招募者車資問題，因此被認定有共犯結構。

法院判決主文指出，何男4人均涉犯17次妨害自由罪、6次偽造文書罪，各罪刑度不一，最輕4個月，最重4年5月。