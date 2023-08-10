「奧運女警」紀淑如被指勾引名醫 刑大調查揪出檢舉人亂指控

曾獲2000年雪梨奧運跆拳銅牌，時任刑大警務員的紀淑如，被何姓女子投訴介入何女與龔姓名醫的感情，紀淑如認為何女指控不實，民事部分求償100萬元勝訴，法院判何女應賠20萬元，刑事部分紀告何女誣告，一審何被判刑4月，不得易科罰金，公然侮辱罪部分則處罰金6000元，何不服上訴，誣告改判無罪，其他則駁回。

女警官紀淑如（中）因捲入婚外情事件，曾在時任警大教授游毓蘭（右）陪同下，兩人前往新北市新店分局公開說明。記者周永受／攝影

何女主張龔姓名醫是她配偶，但民事部分法院審理時，法官發現龔男是離婚狀態，他也未與何女有婚姻登記，兩人並非配偶，紀淑如也是單身，何女指控害紀淑如有受懲處危險，影響該機關對她的評價，判紀淑如勝訴。

刑事部分，由於何女前年8月6日、12日接連致電至高雄市刑大督察組等單位，指控紀淑如在診所看診時，誘拐她的丈夫「王醫師（實指龔姓名醫）」，每次回診時都會貼心送餐給「王醫師」，介入她與「王醫師」的感情，甚至還與其它刑警隊她進行不當盤查。

事後何女在龔男診所撞見紀淑如，氣得對紀飆罵「你到處拐人家的老公」，紀淑如無端遭何女指控，氣得對何女提告公然侮辱，而何女致電至市刑大指控紀淑如介入感情部分，經過督察組調查後，發現何女所稱並非事實，予以簽結。

紀提告誣告、公然侮辱罪部分，高雄地院審理時，何女辯稱她打電話給刑大檢舉，是希望刑大向紀淑如勸說，不要介入別人感情，並不是要害她受懲戒處分，至於侮辱部分，她是講「神明說睡人家老公不得好死」，並未指名道姓。

但法官認為，龔男並非何女配偶，何卻打電話去高雄市刑大，誣指紀如淑介入人家感情，害紀被調查，有受懲處風險，認定何女構成誣告，判刑4月，不得易科罰金，公然侮辱罪部分則處罰金6000元。

何女不服上訴，高雄高分院仍認定何女構成侮辱罪，駁回她上訴；誣告部分，因高雄市刑大督察組並非懲戒程序的主管機關，何女向督察組申訴，與誣告罪「向該管公務員誣告」構成要件不合。