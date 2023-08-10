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交通違規檢舉新制上路1個月 彰化檢舉達人成績倍增

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

交通違規檢舉新制6月30日上路，開放違規檢舉項目從46項增加到59項，並反映在檢舉數據，彰化縣今年6月的檢舉總數是1萬2810件，7月增加到1萬3371件，多出561件，檢舉案件數前3名依次是違規停車、未依規定使用燈光及不遵守標誌標線行駛。

為避免交通違規浮濫檢舉造成民怨，及減輕警方處理負擔，道路交通管理處罰條例去年4月30日起，限縮違規停車等多項檢舉項目，但各縣市檢舉案件不減反增。以彰化縣為例，2020年的檢舉案件數是8萬5232件，2021年是8萬555件，今年到7月底為，已高達8萬1205件，幾乎與去年全年相當。

立法院今年又再修法回復部分檢舉項目，新制在今年6月30日上路，交通違規檢舉新制除了提高汽、機車未禮讓行人、無照、危險駕駛罰鍰外，也針對違規記點制度、牌照管理、古董車規定進行調整，開放民眾檢舉違規項目，從去年規定的46項增加到59項，預期檢舉案件會再激增。

據彰化縣警局統計，今年還未實施新制的6月，規檢舉新制的檢舉案件數是1萬2810件，7月上路後是1萬3371件，多出561件，放寬檢舉項目也相對增加檢舉案件，但頭一個月增幅不大。

縣警局人員表示，很多檢舉案件都是出自「檢舉達人」，他們永遠在挑戰自己，加上行車紀錄器普遍，比較不會挑違停檢舉，反而會去檢舉未依規定使用燈光（打方向燈）違規，就算沒有放寬檢舉項目，仍會樂此不彼，檢舉案件才會有增無減。

縣警局指出，交通違規檢舉案件數前3名依次是，違規停車可處600到1200元、未依規定使用燈光可處1200到3600元、不遵守標誌標線行駛可處900到1800元。

目前幾乎每輛車都裝置有行車紀錄器，不只自保，更能提供影像給警方，成為道路正義達人，也使交通違規檢舉案件有增無減。本報資料照片
目前幾乎每輛車都裝置有行車紀錄器，不只自保，更能提供影像給警方，成為道路正義達人，也使交通違規檢舉案件有增無減。本報資料照片

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