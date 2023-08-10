花60萬找徵信社跟監丈夫 追數個月沒下文 人妻怒告詐欺
高雄吳姓女子花了60萬元找徵信業者跟監出軌丈夫，但業者發現吳女丈夫帶著小三前往鄉村農舍，地點不利跟監，吳女花錢卻沒有成果，氣得對業者提告詐欺，檢方認為業者雖然沒有履行約定，但無法履約的因素很多，全案屬民事糾紛，偵結處分業者不起訴。
檢方指出，去年6月12日，吳姓女子懷疑丈夫出軌，找來徵信業者協助調查，業者之後成立「抓姦專案」，到吳女丈夫的住處等地裝設針孔攝影機、跟監及保費證據等，吳女也一口氣付了60萬元，希望業者能順利完成任務。
但業者收到錢後，卻一直沒有查到丈夫偷情證據，吳女質疑業者收了60萬元卻不辦事，害她一直沒有小三的資料，氣得對業者提告詐欺。
雄檢偵查時，業者喊冤，稱他們一直有派人跟監吳女丈夫，但吳女丈夫跟小三常鄉下的豪華農舍約會，由於地點荒涼，不利於跟監，他們也有跟吳女稱要緩個1、2個月，等吳女丈夫放下戒心後再繼續。
檢方認為，業者雖然沒有履行約定，但無法履約的因素很多，不能因此就認定業者詐欺，由於吳女事後也跟業者達成和解，此案應屬民事糾紛，偵結處分業者不起訴。
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