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18年前坐冤獄終昭雪...弱勢原民女罕見獲刑事補償53萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

新竹泰雅族女子劉淑萍僅國小畢業、經濟弱勢，曾因另名女子劉夢萍偷機車冒用她名字，害她18年前僅26歲坐了5個月冤獄，曝光後檢察總長替她提非常上訴卻遭最高法院以不符要件駁回；劉再提刑事補償，台中地院認為，原判決已裁定更正，且劉坐牢5月為事實，得類推適用刑事補償規定，一共判補償劉女53萬5500元，可覆審。

劉女主張，她遭劉夢萍所犯竊盜案件冒名，檢察官聲請簡易判決處刑後，台中地院2002年依竊盜罪判刑5月、緩刑3年，後因劉夢萍對於緩刑負擔置之未理導致遭撤銷，她在全然不知下，遭執行檢察官通緝。

後來緝獲後，執行人員也未細查她出生年月日和劉夢萍完全不同，而是遭冒用等情事，就直接發監命她入獄，導致她平白無故坐冤獄5個月；直到近期遭冒用一事曝光，台中地院2022年8月2日裁定更正2002年判決對象姓名、年籍資料為劉夢萍。

劉女再依刑事補償法等規定請求刑事補償，且她本身並無可歸責是由，應從優以每日5000元折算1日。

台中地院查，劉淑萍遭劉夢萍冒名，導致她2004年8月29日至2005年1月29日入監執行5月；而本案檢察官雖原意在追訴劉夢萍犯罪，但聲請簡易判決處刑書上是記載劉淑萍，法院也對劉淑萍做成有罪判決，程序實質上以劉淑萍為被告，而非未經追訴、審判的劉夢萍。

台中地院指出，當時檢察官聲請簡易判決處刑後，法院第一審為純書面審理，行為人未為實際訴訟行為，本得依法救濟獲判無罪回覆名譽，但本案已經就原本確定的判決裁定更正，但劉淑萍遭執行5月徒刑也是事實。

中院說，不能僅因司法實務對起訴人的效力有不同見解，而影響是否符合聲請刑事補償的要件，在此欠缺法律明確規定情形下（依確定判決裁定更正前，曾受刑法之執行），自得類推適用刑事補償法第1條2款規定，於裁定更正確定後2年內請求刑事補償，以保障人民求償權利。

中院審酌，劉女無端遭判決入獄，並無可歸責事由，且當年入監26歲，學歷國小畢業，為原住民、經濟情況不佳，又因遭冒名枉受牢獄之災，就個案情節認定後，以每日3500元補償為適當，依入獄153日，一共判補償她53萬5500元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

檢察官 竊盜

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