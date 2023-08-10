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撕票重犯被判無期嫌太重 台南高分院：合法妥適

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蔡峯宗覬覦鄰居李文雄繼承龐大遺產，2002年間夥同友人巫秋標等人綁架李的兒子李効旻，向家屬勒贖1500萬，但因贖金談不攏，將他固定在車內後座後縱火活活燒死，巫一審被判無期徒刑，以判刑太重等理由上訴，台南高分院說，原審判決採證認事、論斷說明均無違誤，科刑裁量也合法妥適，駁回上訴。

台南高分院指出，原判決認定巫確有本件擄人勒贖而故意殺人、加重強盜等犯行，已詳述所憑積極證據及認定的理由，巫否認犯罪等辯解並不可採；同案被告吳榮福、李德榮等人於原審的證述，也對巫所言詳為指駁及說明。

台南高分院表示，經核原判決的採證認事、論斷說明，均無違誤；科刑裁量，也合法妥適，尚無明顯違背公平、比例及罪刑相當原則的情形。

台南高分院認為，巫上訴否認犯故意殺人、加重強盜等罪，指摘原審判決不當，指原審量刑過重等語。持憑己見而為不同評價，任意指摘原判決不當，並不可採。認其上訴為無理由，應予駁回。

巫秋標指原審判無期過重，不服上訴，台南高分院表示，經核原判決的採證認事、論斷說明，均無違誤；科刑裁量，也合法妥適，駁回上訴。圖／本報資料照
巫秋標指原審判無期過重，不服上訴，台南高分院表示，經核原判決的採證認事、論斷說明，均無違誤；科刑裁量，也合法妥適，駁回上訴。圖／本報資料照

台南 殺人 強盜

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