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救總被認定是國民黨附隨組織 提行政訴訟告黨產會結果出爐！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中華救助總會3年前被不當黨產處理委員會認定為國民黨的附隨組織，禁止處分、凍結約5億元現金、8.6億元不動產，救總認為黨產會處分違法，提行政訴訟請求撤銷處分，台北高等行政法院雖認定救總是以公益為目的的社團，但今仍判救總敗訴，可上訴。

救總1950年4月4日以「中國大陸災胞救濟總會」為團體名稱成立，之後申請更名為「中國災胞救助總會」，2000年再更名為「中華救助總會」。

黨產會認為解嚴且終止動員戡亂時期後，國民黨與救總的控制關係逐漸轉變，但救總仍保留過去黨國體制所累積的財產，救總曾受國民黨實質控制人事、財務及業務經營，且沒有以相當對價轉讓，脫離國民黨實質控制，2020年9月22日認定救總為國民黨附隨組織，禁止處分財產。

救總不服處分提行政訴訟，北高行認為黨產會聽證程序合於黨產條例規定，黨產條例僅規範黨產會作處分應經聽證，不是應依聽證紀錄作成處分情形，黨產會已踐行聽證程序，不論委員會成員是否均有出席聽證，或成員是否有所更易，又或斟酌聽證紀錄以外的證據作為處分，都無礙處分的適法性。

北高行指出，救總是國民黨總裁蔣中正指示中央成員籌備成立的，當時救總理事長除須向蔣中正報告外，也負有對選任理監事成員糾正、除名的責任，認定救總人事受國民黨實質控制。

再依國民黨中央委員會歷來會議紀錄，多次對救總指派業務或對業務表示意見，也可認定救總是從屬於國民黨的工作組織；雖救總經費泰半為政府撥給，但此是黨國體制、以黨領政所致，且「影劇票附捐」實質上是由國民黨決定為之，因此認定救總財務從屬於國民黨。

北高行認為救總人事任免、財務運作及業務經營等重要事項，實質上由國民黨依意志做決定，具有實質支配關係，救總確實是國民黨附隨組織。

北高行指出，我國解嚴並終止動員戡亂時期，直至2000年政黨輪替，國家體制逐漸回歸自由民主憲政秩序，國民黨無從繼續實行黨國體制、以黨領政，弱化對救總的支配、管領力，而使救總脫離國民黨實質控制，應認救總於2001、2002年間已脫離國民黨實質控制。

法官雖認定救總是以公益為目的的社團，但還是有可能實質擁有不當取得財產，且救總脫離國民黨實質控制時，不曾與國民黨進行結算，顯然沒有以相當對價轉讓，仍屬於黨產條例所稱的附隨組織。

救總。圖／聯合報系資料照片
救總。圖／聯合報系資料照片

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