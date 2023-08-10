赴大陸辦卡被當詐團 雲林女蹲6月苦牢 返台喊冤判無罪
曾姓女子5年前赴大陸，將在當地辦理6張銀行卡付旅行社領隊後，遭鄭州公安逮捕，認她為電信詐欺集團逮捕，經人民法院判6月併科罰人民幣1萬元，執行完畢後釋放，返台後遭檢方起訴，一審判2月併科罰1萬元並免除刑之執行，「還我清白」她仍上訴，二審則認證據不足，判她無罪。
檢方起訴，曾女2019年6月間在大陸地區辦理6張銀行卡交付詐欺集團成員，以電信詐欺方式詐欺取財。惟在尚未詐得財物前，同年6月15日在大陸地區鄭州市中原區某酒店，遭鄭州市公安局查獲，並扣得銀行卡、U盾或令牌組合28套，其中包含曾女所交付6張銀行卡。
同年10月28日經河南省鄭州市中原區人民法院審理，判處有期徒刑6月併科罰金人民幣1萬元確定，同年12月14日執行完畢釋放，12月30日返回台灣。
雲林地檢署認曾女涉犯3人以上共同詐欺取財未遂罪嫌起訴，雲林地院認她幫助犯洗錢未遂罪處有2月併科罰1萬元，並免其刑全部之執行。
曾女指出，當時6月15日由江姓領隊帶領指導辦理銀行卡，當晚吃完飯回到旅館在領隊房間，領隊說要把銀行卡交給他保管時，公安就進來抓人了，銀行卡也並未供他人使用，因為當下就被公安沒收，並由銀行註銷。
她說，當時是為網拍需要使用支付寶而辦卡，況且要交給領隊保管時，並無給予密碼，當下就被抓了，何來洗錢詐騙一說。雖原審判決免其刑全部之執行，但依舊想請求法官還她一個清白。
台南高分院指出，檢方起訴書內僅有被告自白及被告在大陸受判決、執行紀錄，遍查卷內全無相關被害人因詐欺而受損害的事證資料外，檢察官也未提出本案詐欺集團確有對被害人施以詐術的積極證據。
且本案人民法院判決也無列出任何本案詐欺集團詐欺犯行被害人，僅以「根據全國反電信詐騙平台查詢，已查實與江等人此前辦理的銀行卡有關的電信詐騙案件數起」作為認定依據，則本案詐欺集團是否確有著手對於任何被害人施用詐術，並致其陷於錯誤而受有損害。最後認證據不足，認曾女無罪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言