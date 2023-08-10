赴大陸辦卡被當詐團 雲林女蹲6月苦牢 返台喊冤判無罪

曾姓女子5年前赴大陸，將在當地辦理6張銀行卡付旅行社領隊後，遭鄭州公安逮捕，認她為電信詐欺集團逮捕，經人民法院判6月併科罰人民幣1萬元，執行完畢後釋放，返台後遭檢方起訴，一審判2月併科罰1萬元並免除刑之執行，「還我清白」她仍上訴，二審則認證據不足，判她無罪。

檢方起訴，曾女2019年6月間在大陸地區辦理6張銀行卡交付詐欺集團成員，以電信詐欺方式詐欺取財。惟在尚未詐得財物前，同年6月15日在大陸地區鄭州市中原區某酒店，遭鄭州市公安局查獲，並扣得銀行卡、U盾或令牌組合28套，其中包含曾女所交付6張銀行卡。

同年10月28日經河南省鄭州市中原區人民法院審理，判處有期徒刑6月併科罰金人民幣1萬元確定，同年12月14日執行完畢釋放，12月30日返回台灣。

雲林地檢署認曾女涉犯3人以上共同詐欺取財未遂罪嫌起訴，雲林地院認她幫助犯洗錢未遂罪處有2月併科罰1萬元，並免其刑全部之執行。

曾女指出，當時6月15日由江姓領隊帶領指導辦理銀行卡，當晚吃完飯回到旅館在領隊房間，領隊說要把銀行卡交給他保管時，公安就進來抓人了，銀行卡也並未供他人使用，因為當下就被公安沒收，並由銀行註銷。

她說，當時是為網拍需要使用支付寶而辦卡，況且要交給領隊保管時，並無給予密碼，當下就被抓了，何來洗錢詐騙一說。雖原審判決免其刑全部之執行，但依舊想請求法官還她一個清白。

台南高分院指出，檢方起訴書內僅有被告自白及被告在大陸受判決、執行紀錄，遍查卷內全無相關被害人因詐欺而受損害的事證資料外，檢察官也未提出本案詐欺集團確有對被害人施以詐術的積極證據。