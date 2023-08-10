新北公告酒駕累犯46人 他「拒測又累犯」4次遭罰152萬

酒駕新法去年3月31日上路，新北市裁決處今第28次公告酒駕累犯名單計46人，其中8件未結案者均移送強制執行，金額計151萬5000元。裁決處表示，本次名單，梁民鋒已公告第4次，被禁止考領駕照累計16年，遭移送強制執行金額累計達152萬元。

裁決處指出，本次酒駕公告46人，酒駕累犯2次共20人、累犯3次共22人、拒測累犯共4人，其中36件已結案，2件到案辦理分期，其餘8件未結案者均移送強制執行，金額計151萬5千元。另新北目前已累計公告達453人，其中324件已結案，26件到案辦理分期，其餘103件未結案者均移送強制執行，金額達1694萬5000元。

裁決處表示，梁民鋒已公告第4次，其中2次為拒測累犯，2次為酒駕累犯，被禁止考領駕照累計16年，梁未結違規案件中，因拒測第3次遭處罰鍰金額最高金額達54萬元，其遭移送強制執行金額累計達152萬元。

裁決處長李忠台表示，現行法規只要有酒駕違規，就須吊扣該違規車輛牌照2年；因肇事致人重傷或死亡，得依規定沒入該車輛；另年滿18歲同車者最高處1萬5000元罰鍰。

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