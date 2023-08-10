88會館北檢查2案 黃錦秋靜待懲戒法院調查

經營地下通匯涉嫌洗錢200億遭通緝的「88會館」負責人郭哲敏，日前於泰國落網，預計今天將押解返台。目前88會館和郭哲民相關案件，分別由新北、台北、士林3地檢署偵辦，其中北檢負責包括檢警等涉足88會館公務員風紀、貪瀆，以及一名自稱郭男前員工的吳姓男子，指控遭郭男派人強押擄走，涉嫌擄人勒贖兩案。

另外，警政署前政風室主任黃錦秋，因邀約偵辦郭哲敏地下匯兌案的新北地檢署檢察官王涂芝，前往郭男開設的88會館，無償接受招待，88 會館事件爆發後，還試圖掩飾事實上月遭檢評會移送懲戒法院審理。據了解，黃錦秋目前仍在台高檢服務，但並未負責任何經濟、毒品或重大案件業務，單純處理二審檢察官蒞庭、再議等事務，平時上下班或工作態度也都算正常。