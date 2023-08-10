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88會館北檢查2案 黃錦秋靜待懲戒法院調查

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

經營地下通匯涉嫌洗錢200億遭通緝的「88會館」負責人郭哲敏，日前於泰國落網，預計今天將押解返台。目前88會館和郭哲民相關案件，分別由新北、台北、士林3地檢署偵辦，其中北檢負責包括檢警等涉足88會館公務員風紀、貪瀆，以及一名自稱郭男前員工的吳姓男子，指控遭郭男派人強押擄走，涉嫌擄人勒贖兩案。

另外，警政署前政風室主任黃錦秋，因邀約偵辦郭哲敏地下匯兌案的新北地檢署檢察官王涂芝，前往郭男開設的88會館，無償接受招待，88 會館事件爆發後，還試圖掩飾事實上月遭檢評會移送懲戒法院審理。據了解，黃錦秋目前仍在台高檢服務，但並未負責任何經濟、毒品或重大案件業務，單純處理二審檢察官蒞庭、再議等事務，平時上下班或工作態度也都算正常。

去年12月，88 會館之亂爆發後，郭哲敏潛逃海外，多名檢警高官因涉足該會館，引發外界對於司法人員操守疑慮。此時一名自稱郭男前員工的吳姓男子，自認為被郭男認為是88會館的爆料者，郭男因此教唆手下，將吳男自新北市三重強押上車，載到彰化囚禁於鐵皮屋內，後來才被警方攻堅救出。

88會館衍生相關案件，目前北檢手上握有兩案，正由檢察官偵辦中。圖／聯合報系資料照片
88會館衍生相關案件，目前北檢手上握有兩案，正由檢察官偵辦中。圖／聯合報系資料照片

黃錦秋

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