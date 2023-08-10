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公公訃聞不見自己名字 婦人心碎打官司告別酗酒夫

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名婦人結婚多年，原本與丈夫共同經營小吃店，夫妻感情和睦融洽，但丈夫後來沾上飲酒惡習，經常酒後亂扔東西發洩情緒，2人開始發生爭執且鬧到分居，見公公過世訃聞沒有自己的名字，徹底心碎打離婚官司，經桃園地院審理獲准。

婦人興訟指出，她與丈夫是2003年結婚，婚後育有1女，原本家庭幸福美滿，但丈夫有飲酒習慣，自2013年開始會酒後亂扔東西發洩情緒，2014年以避免酒駕為由搬到小吃店，雙方分居長達5年，後來小吃店生意不好結束營業，丈夫搬回家住仍未改掉每天飲酒習慣，還經常藉故騷擾，鬧到她受不了搬出去住。

婦人表示，她與丈夫2度分居，第2次分居至今也有2年多，雙方溝通日漸稀少，已形同陌生人，甚至公公過世時，丈夫對外宣稱夫妻早已離婚，訃聞也沒有她的名字，顯見雙方都沒有維繫婚姻意思，因此希望法院判准離婚。

審理時，婦人的丈夫未出庭辯論，也未具狀表示任何意見。法院傳喚2人的女兒出庭，確認婦人的丈夫有酗酒抽菸習慣，2人也經常為了喝酒和生活瑣事爭吵，婦人的女兒甚至還說「如果沒有經濟考量，我也想搬出去」等語。

法院認為，婦人與丈夫因為丈夫飲酒、生活習慣不佳常有摩擦，雙方為此分居多年久未聯絡，甚至訃聞也無婦人名字，顯見雙方均無維持婚姻的想法，情分已盡，難期待2人繼續共處，因此裁准。全案可上訴。

桃園一名婦人常因丈夫酗酒與丈夫爭執，鬧到分居互不往來，後來見公公過世訃聞也沒她的名字，心碎打官司訴請離婚。示意圖／Ingimage
桃園一名婦人常因丈夫酗酒與丈夫爭執，鬧到分居互不往來，後來見公公過世訃聞也沒她的名字，心碎打官司訴請離婚。示意圖／Ingimage

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